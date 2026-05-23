¿Le gustaría aprender a tocar en una banda de rock, explorar la percusión brasileña, mezclar música como DJ o cantar en un ensamble vocal? El programa Crea del Instituto Distrital de las Artes abrió nuevas convocatorias de formación musical gratuita en distintas localidades de Bogotá para jóvenes y adolescentes interesados en acercarse al arte y la creación colectiva, incluso sin experiencia previa.



Lea: ¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed

La oferta incluye procesos de formación en rock, percusión brasileña, ensambles vocales e instrumentales y DJ, pensados para quienes quieren explorar su creatividad, fortalecer habilidades musicales o compartir experiencias artísticas con otras personas de la ciudad.

Música, creación colectiva y formación artística en los territorios

Uno de los procesos disponibles es el taller de música rock del Crea Bosa San Pablo, dirigido a jóvenes entre los 17 y los 25 años. Allí las y los participantes podrán hacer parte de un ensamble de rock sin necesidad de contar con conocimientos previos ni instrumento musical. Las sesiones se realizarán los lunes y miércoles de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Por su parte, el Crea Tunal abrió convocatoria para su proceso de batucada brasilera, dirigido a personas entre los 15 y 30 años. El espacio propone una inmersión en los ritmos de la percusión y la energía colectiva de los tambores, a través de encuentros los miércoles de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. y sábados de 9 a.m. a 11 a.m. El proceso no requiere experiencia previa y busca que las y los participantes descubran el ritmo desde el cuerpo, el movimiento y el trabajo en grupo.



También puede leer: Nuevos estrenos musicales: los álbumes y sencillos que debe escuchar hoy

En el centro de formación Crea Fontanar, en la localidad de Suba, también se encuentra abierta la convocatoria para un ensamble vocal e instrumental dirigido a jóvenes entre los 18 y 23 años. El espacio está enfocado en la fusión de géneros, la creación colectiva y la construcción de una identidad sonora compartida. Pueden participar personas que canten, toquen instrumentos como batería, piano, guitarra, bajo o percusión folclórica, así como quienes quieran iniciar su proceso musical. Las clases serán los lunes y viernes de 3 p.m. a 5 p.m.

A esta oferta se suma el proceso de ensamble vocal instrumental de la Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra, también en Suba, un espacio para niñas, niños, adolescentes y jóvenes interesados en aprender música de manera práctica y colectiva junto a artistas formadores. Los encuentros serán los jueves de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. y sábados de 10 a.m. a 12 m.