Valerie Lafaurie García será la consejera presidencial para las regiones en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. La abogada barranquillera tendrá a su cargo una dependencia encargada de articular la relación entre la Presidencia, los gobiernos territoriales y las regiones.

Una abogada barranquillera en el equipo presidencial

Valerie Lafaurie García fue designada como consejera presidencial para las regiones del gobierno de Abelardo de la Espriella, según confirmó Caracol Radio. Su llegada se conoce en medio de la conformación del equipo que acompañará al presidente electo a partir del 7 de agosto.

Lafaurie es abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado de Colombia. También figura en ID Digital School como autora de un Trabajo de Fin de Máster en Comunicación Política y Empresarial sobre storytelling y framing en la comunicación política del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Su trayectoria incluye experiencia en entidades públicas y en el sector empresarial. Trabajó en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Iván Duque, junto a Alicia Arango, quien fue ministra de esa cartera. También fue asesora de gerencia en TransMilenio, funcionaria de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y jefe de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Nitrofert, empresa del sector de fertilizantes.

¿Qué hace la Consejería para las Regiones?

La Consejería Presidencial para las Regiones hace parte de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Según Función Pública, entre sus tareas están asesorar al presidente en políticas, planes y programas regionales, coordinar espacios de diálogo con autoridades territoriales y articular la comunicación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales.

También tiene funciones relacionadas con el seguimiento de compromisos adquiridos en las regiones y con la coordinación de visitas territoriales de la Presidencia. Por eso, el cargo tiene incidencia directa en la relación del Ejecutivo con gobernadores, alcaldes y autoridades locales.

Lafaurie participó este miércoles 8 de julio en el primer empalme territorial realizado en Cúcuta, Norte de Santander, encabezado por De la Espriella y con presencia de autoridades locales. En esa reunión, el presidente electo puso sobre la mesa asuntos como seguridad, comercio, presencia estatal y atención al Catatumbo.

El escenario no es menor para el gobierno entrante. Norte de Santander fue uno de los departamentos donde De la Espriella obtuvo mayor respaldo electoral en segunda vuelta: Caracol Radio reportó que alcanzó cerca del 76 % de la votación, con 602.652 votos.

El nombramiento también llega después de que esa misma consejería estuviera ocupada en el gobierno de Gustavo Petro por Sandra Ortiz, exfuncionaria procesada por el escándalo de corrupción de la UNGRD. En marzo de 2026, un juzgado rechazó una solicitud de preclusión presentada por su defensa, por lo que el proceso penal continuó.