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De La Espriella pide vigilancia internacional ante crisis política

El presidente electo pidió acompañamiento internacional hasta que, según dijo, cese cualquier intento de desconocer su elección.
Abelardo de La Espriella- presidente
Créditos:
EFE

El presidente electo Abelardo De La Espriella hizo una solicitud institucional a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia sobre Colombia, ante lo que calificó como una amenaza contra la democracia y el mandato popular expresado en las urnas.

A través de un comunicado de prensa, De La Espriella aseguró que existe un intento de desconocer la voluntad de más de 13 millones de colombianos que, según el documento, lo eligieron como presidente de la República. Por eso pidió a gobiernos aliados, organismos internacionales, misiones de observación y defensores de la democracia mantener la atención sobre la situación política del país.

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El presidente electo advirtió que las actuaciones del presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda buscarían, según su versión, alterar el orden constitucional, desconocer la credencial presidencial expedida por la autoridad electoral y abrir paso a una ruptura de la transición democrática que debe culminar el próximo 7 de agosto.

La petición se suma a los recientes pronunciamientos de De La Espriella, en los que ha denunciado un supuesto intento de golpe de Estado y ha pedido defender la Constitución, el Estado de derecho y la voluntad popular. En esta ocasión, el mensaje estuvo dirigido especialmente al escenario internacional, al señalar que la situación colombiana no debe ser vista como un asunto aislado.

Vea también: “Hoy nace la resistencia constitucional del empalme anticorrupción”

Según el comunicado, la defensa de la democracia colombiana no es solo un tema interno, sino una causa regional frente a modelos autoritarios que, en palabras del presidente electo, buscan perpetuarse en el poder desconociendo la decisión de los ciudadanos.

Con este llamado, De La Espriella busca que la comunidad internacional acompañe el proceso de transición y mantenga los ojos puestos sobre Colombia hasta que, según dijo, cese cualquier intento de desconocer el resultado electoral.

Abelardo De La Espriella
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