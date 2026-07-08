¿Quién es Carlos Manuel Vesga? El actor colombiano que está nominado a los Emmy

El actor colombiano Carlos Manuel Vesga volvió a ser protagonista de la escena internacional tras recibir una nominación al Premio Emmy gracias a su actuación en Pluribus, la serie de ciencia ficción de Apple TV+.

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El reconocimiento destaca su interpretación de Manousos Oviedo, un paraguayo que hace parte de los pocos hombres que sobreviven en un mundo devastado. La producción fue creada por Vince Gilligan, reconocido por ser el creador de 'Breaking Bad'.

¿Quién es Carlos Manuel Vesga?

Nacido en Bogotá el 30 de enero de 1976, Vesga tiene 50 años y es uno de los actores más versátiles de la televisión colombiana. Desde niño mostró una gran facilidad para la imitación y un marcado gusto por la comedia, influenciado por el grupo humorístico Les Luthiers.

Aunque inicialmente tomó un camino distinto al ingresar a estudiar Arquitectura, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en la actuación.

Con el respaldo de su familia decidió viajar a Nueva York para formarse como actor. Allí estudió bajo el método de Lee Strasberg, una de las técnicas de interpretación más reconocidas del mundo.

Sin embargo, el propio Vesga ha confesado que aquella experiencia fue exigente y que, con el paso del tiempo, desarrolló una forma más personal de construir sus personajes. Según ha explicado en diferentes entrevistas, prefiere encontrar un equilibrio que le permita disfrutar el proceso creativo sin perder autenticidad.