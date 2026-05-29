El documental Pérdidos en la selva, estrenado en Colombia como Perdidos en el Amazonas, fue galardonado este 28 de mayo con el Emmy a Mejor Documental de Actualidad durante la ceremonia de los 47th News & Documentary Emmy Awards, realizada en Nueva York.

La producción revive uno de los episodios más impactantes de los últimos años: la supervivencia de los hermanos Mucutuy, cuatro niños indígenas que permanecieron 40 días perdidos en la selva amazónica tras sobrevivir a un accidente aéreo ocurrido el 1 de mayo de 2023.

Realizado por Little Monster Films en asociación con National Geographic Documentary Films y coproducido por Señal Colombia, el documental reconstruye la historia desde una perspectiva inédita: la voz de los propios niños. A través de sus testimonios, la película retrata la lucha por sobrevivir en medio de una de las regiones más inhóspitas del planeta y la compleja operación de búsqueda que movilizó a comunidades indígenas, campesinos y miembros del Ejército Nacional.

La producción alterna dos relatos paralelos: el de los menores enfrentando los desafíos de la selva y el de los equipos de rescate que recorrieron durante más de un mes el territorio amazónico en una misión que captó la atención internacional.

El documental fue dirigido por los ganadores del Óscar Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, reconocidos por obras como Free Solo y The Rescue, junto al realizador colombiano Juan Camilo Cruz, ganador de premios Emmy y BAFTA. Entre los productores figuran Simon Chinn, Jonathan Chinn, Mark Grieco, Anna Barnes y Guillermo Galdos.

Señal Colombia participó como coproductora junto a Little Monster Films, Lightbox, Pacha Films y Demolition Films. Además, el proyecto contó con el respaldo del Incentivo CINA, administrado por Proimágenes Colombia, un mecanismo que impulsa la producción audiovisual en el país mediante beneficios tributarios.

