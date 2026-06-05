Petro dice que Colombia defenderá la "paz mundial" en la ONU

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que su país defenderá la "paz mundial" durante su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que comenzó el pasado 1 de junio y se prolongará por un mes.

"En mi Gobierno la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse", expresó Petro durante una ceremonia de ascensos del Ejército en Bogotá.

El mandatario agregó: "No importa cuántos misiles se tengan en poder ni cuántos dólares haya en los presupuestos. La civilización no será una civilización humana si se pierde el principio del derecho internacional, y Colombia lo obedece, lo respeta, lo apoya y lo fortalece".

Las prioridades de Colombia en la ONU

En ese sentido, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, explicó el lunes pasado que el país centrará su presidencia del Consejo de Seguridad en la paz en Oriente Medio y en la situación de las mujeres y los niños en los conflictos.

Por ello, este mes se celebrarán tres reuniones de alto nivel. La primera, centrada en la mediación y el diálogo para una paz duradera en Oriente Medio, tendrá lugar el próximo 10 de junio y estará liderada por el presidente Gustavo Petro.

La segunda abordará la participación de las mujeres en los procesos de paz. Se llevará a cabo el 17 de junio y estará encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio Mapy.

La tercera, dedicada a la infancia y los conflictos armados, así como a la protección de la educación de los niños afectados por la guerra, se celebrará el próximo 24 de junio.

Otras sesiones previstas durante el mes

Además de la reunión que presidirá Petro, el Consejo de Seguridad celebrará otras sesiones sobre Oriente Medio, con especial atención a países como Irán, Siria y Libia.

También se espera que el órgano acoja durante este mes otras sesiones que, aunque no estén previstas en la agenda, sean convocadas de urgencia. Ese será el caso de las dos reuniones que tendrán lugar este lunes: una, a petición de Rumanía, por la entrada de drones rusos en su espacio aéreo, y otra, a petición de Francia, por la escalada de la ofensiva israelí en Líbano.

Asimismo, se llevarán a cabo debates sobre la República Centroafricana, Afganistán y la República Democrática del Congo.