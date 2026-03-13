Según informó la Registraduría en un comunicado, la decisión de separar a la funcionaria de su cargo se tomó de manera inmediata, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Video fue enviado a control disciplinario

La entidad explicó que el material audiovisual que circula en redes fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario, con el fin de determinar si existió o no una falta disciplinaria.

El organismo señaló que los funcionarios de la Registraduría tienen la obligación de mantener neutralidad frente a procesos políticos, tal como lo establecen las normas que rigen la función pública.

Advertencias previas a los funcionarios

La Registraduría indicó que de forma permanente se ha advertido a sus servidores, a través de memorandos internos, que deben abstenerse de participar en actividades de carácter político.

La entidad recordó además que este tipo de conductas puede constituir faltas disciplinarias graves, según lo establecido en la Ley 1952 de 2019, e incluso derivar en el delito de intervención en política, contemplado en el Código Penal colombiano.

En el comunicado, la Registraduría reiteró su llamado a todos los funcionarios para que respeten las normas que prohíben la participación en política mientras ejercen funciones públicas.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la integridad, la transparencia y la neutralidad del proceso electoral en Colombia, especialmente en un contexto de debate político intenso en redes sociales.