La opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Nobel de la Paz por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre, a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además de los líderes del mundo "que nos acompañaron y defendieron nuestra causa".

Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, estará no obstante en la capital noruega, confirmó el Instituto Nobel, que horas antes había anunciado su ausencia de la ceremonia, un día después de que se anulase su rueda de prensa.

La opositora venezolana hizo "todo lo que está en su poder para venir a la ceremonia", un viaje en una situación de "extremo peligro" y aunque no podrá participar en los eventos de hoy, "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", informó este instituto en un comunicado.

Sosa, tras recoger el premio, confirmó más tarde que en "unas horas" podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo Sosa, quien ocupó la silla destinada a su madre junto a los miembros del Comité Nobel noruego y con una foto de Machado como trasfondo.

"Permítanme rendir homenaje a los héroes de este camino. A nuestros presos políticos, a los perseguidos, a sus familias y a todos los que defienden los derechos humanos", señaló en su discurso la premiada, quien recordó también a los "millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas".