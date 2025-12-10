La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz ya inició en Oslo, donde se confirmó que la hija de María Corina Machado será quien reciba el galardón en su nombre, luego de que la líder opositora venezolana no pudiera asistir al acto oficial pese a haber logrado viajar a Noruega.

Fuentes cercanas a la organización del premio confirmaron que Machado sí logró viajar, pero no podrá ingresar al acto principal debido a condiciones logísticas y de seguridad que no fueron resueltas a tiempo. Aun así, su llegada a la ciudad ha sido interpretada como un gesto simbólico de resistencia, especialmente luego de meses en los que su salida del país parecía inviable.

Machado había sido distinguida con el Nobel de la Paz por su liderazgo en la defensa de la democracia, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y su trabajo para impulsar una transición política en Venezuela. Su premio es considerado por analistas como uno de los reconocimientos más contundentes al movimiento opositor venezolano en más de una década.

La ausencia de Machado en la ceremonia, según allegados, no reduce la importancia del galardón. Al contrario, su hija asumirá la representación familiar como una muestra de continuidad y compromiso con la causa democrática. La ceremonia, que se transmite en directo desde el Ayuntamiento de Oslo, incluirá una mención especial sobre las circunstancias que impidieron su participación.

Noruega ha mantenido su protagonismo en los esfuerzos internacionales de mediación para Venezuela, y la entrega del Nobel a Machado pone nuevamente el foco mundial sobre la crisis política del país. Mientras tanto, sectores de la oposición destacan que su simple presencia en territorio noruego es un mensaje político relevante, a pesar de no estar en el acto central.

La agenda de Machado en Oslo incluye reuniones privadas y encuentros con representantes de organizaciones internacionales. Por ahora, no está confirmado si ofrecerá una declaración pública tras la ceremonia.

Noticia en Desarrollo...