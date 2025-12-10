Inicio
María Corina Machado llegará a Oslo, pero no asistirá a la ceremonia

Mié, 10/12/2025 - 06:09
El Instituto Nobel confirmó que la opositora venezolana llegará a la capital noruega, aunque no alcanzará la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.
A picture of Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado is displayed at Oslo City Hall before the Nobel Peace Prize award ceremony in Oslo, Norway, 10 December 2025. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado was awarded the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work to secure democratic rights for the people of Venezuela, and for her fight for a just and peaceful transition from dictatorship to popular rule. Due to the circumstances in her home country of Venezuela, the Nobel Peace Prize laur
Créditos:
EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT

El Instituto Nobel confirmó que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sí estará en Oslo, aunque no alcanzará a llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que se celebra este miércoles. La organización no precisó la hora ni la forma en que arribará a la capital noruega.

Será su hija, Ana Corina Sosa, quien recogerá el galardón en su nombre y leerá el discurso de aceptación durante el evento.

La incertidumbre sobre su llegada a la capital noruega

La presencia de Machado, quien permanece en paradero desconocido en Venezuela, había sido objeto de especulación después de que el Instituto Nobel aplazara y luego cancelara una rueda de prensa relacionada con su asistencia.

Días atrás, Machado había informado al organismo su intención de viajar para recibir el premio, en lo que sería su primera aparición pública desde enero pasado.

Su madre, Corina Parisca; su hermana; y su hija Ana Corina Sosa, ya se encuentran en Oslo, acompañadas de los hermanos de la galardonada, a la espera de su llegada.

No sería la primera vez que un Nobel de Paz no asiste personalmente al acto de entrega. En 2010, el chino Liu Xiaobo no pudo estar presente por estar encarcelado. En 2022, el bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa; y en 2023, los hijos de la iraní Narges Mohammadi recibieron el premio en su nombre.

En Oslo también se encuentran varias figuras de la oposición venezolana, entre ellas Edmundo González Urrutia, candidato presidencial y exiliado en España. Asisten igualmente los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y se espera la llegada del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

Los jefes de Estado serán recibidos este miércoles por el rey Harald V y posteriormente se reunirán con el primer ministro Jonas Gahr Støre.

Mundo
María Corina Machado
Venezuela
Nobel de Paz
