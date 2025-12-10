Inicio
Fuerte temblor ismo de 5,8 sacudió al país esta madrugada

Mié, 10/12/2025 - 06:27
El movimiento telúrico tuvo epicentro en Los Santos, Santander, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.
Los Santos, Santander volvió a ser protagonista de la actividad sísmica nacional tras el movimiento telúrico registrado este 10 de diciembre a las 3:27 a. m., según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento tuvo una magnitud de 5,8 y una profundidad aproximada de 150 kilómetros.

Hasta el momento, el SGC ha recibido más de 4.000 reportes de ciudadanos que sintieron el temblor en distintas regiones del país. Los reportes provienen de más de 480 centros poblados, especialmente en Cundinamarca, Santander, Antioquia y la ciudad de Bogotá, donde el temblor se percibió con mayor intensidad.

La entidad recordó que la Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. En este punto se encuentra el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región en la que diariamente se libera energía debido a la interacción de fragmentos de placas tectónicas antiguas, subducidas en el manto terrestre. Esta dinámica genera una concentración inusual de sismos cuyo epicentro suele ubicarse en el municipio de Los Santos.

Los movimientos telúricos del nido se caracterizan por tener profundidades cercanas a los 150 km y magnitudes bajas a moderadas, lo que normalmente evita daños en superficie, pues las ondas sísmicas pierden energía antes de llegar a ella.

No obstante, el SGC explicó que el sismo de esta madrugada fue ampliamente sentido porque, en algunos casos, la energía liberada se proyecta en varias direcciones y no logra disiparse completamente antes de alcanzar la superficie.

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que continuará monitoreando la actividad sísmica y entregará actualizaciones oportunas ante cualquier novedad.

Kien Opina