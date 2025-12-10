María Corina Machado, laureada con el Premio Nobel de Paz 2025, confirmó este lunes que ya se encuentra rumbo a Oslo, Noruega, según una llamada telefónica divulgada por la organización del Nobel. La comunicación ocurrió instantes antes de que la dirigente venezolana abordara su vuelo.

Aunque Machado espera participar en varias actividades en los próximos días, no asistirá a la ceremonia central del Nobel de Paz. En su lugar, su hija la representará durante el acto oficial.

Durante la llamada, Machado expresó su emoción por reencontrarse con su familia tras años de separación:“En cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y también a tantos venezolanos-noruegos que sé que comparten nuestra lucha.”

Asimismo, agradeció a quienes hicieron posible su llegada a Noruega pese a las dificultades: “Lo que tuvimos que atravesar, y tantas personas que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo… Estoy muy agradecida con ellos.”

Machado destacó que el reconocimiento tiene un profundo significado para Venezuela: “Este premio es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan.”

En los momentos finales de la llamada, antes de abordar el avión, insistió en que debía partir de inmediato: “Bueno, vamos a comenzar, porque tengo que volar literalmente ahora mismo. Tengo que subir al avión.”

La entidad explicó que la llamada se produjo justo antes de que Machado abordara su vuelo hacia Oslo.

Noticia en Desarrollo...