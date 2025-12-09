Trump dice que a Maduro “le quedan días” y no descarta invasión

En una nueva demostración de presión internacional, el presidente de Estados Unidos aseguró que el mandatario venezolano tiene los días “contados”. La declaración fue revelada este martes en una entrevista con el medio estadounidense Politico, donde el jefe de Estado dejó abierta la puerta a una posible intervención terrestre en Venezuela, pese a no confirmarla explícitamente.

Durante la conversación con la periodista Dasha Burns, el presidente fue consultado sobre el alcance que tendría su estrategia para desplazar a Maduro del poder. Aunque evitó una respuesta concreta, sus palabras incrementaron la incertidumbre. “No quiero confirmarlo ni descartarlo”, dijo, cuestionando además por qué debería revelar detalles a un medio que calificó como “hostil”.

Presión militar creciente en el Caribe y el Pacífico

El gobierno estadounidense mantiene desde mediados de año una ofensiva militar en el hemisferio, argumentada como parte de la lucha contra el narcotráfico. La operación, denominada Lanza del Sur, se ha convertido en una de las acciones más agresivas de los últimos tiempos.

Según el reporte oficial, esta estrategia ha llevado a la destrucción de más de veinte embarcaciones presuntamente usadas para transportar droga. En el marco de estas acciones, más de 80 personas han muerto en operaciones calificadas por Washington como intervenciones contra “narcoterroristas”.

El gobierno estadounidense sostiene que Maduro lidera el llamado Cartel de los Soles, una acusación que ha marcado el deterioro total de las relaciones entre ambos países. En múltiples ocasiones, el mandatario estadounidense ha reiterado que “muy pronto” podrían comenzar acciones directas contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.