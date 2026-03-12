El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Alireza Tangsiri, afirmó este jueves que su país mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz, en cumplimiento de las órdenes emitidas por el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el alto mando militar aseguró que Irán continuará con sus operaciones en la zona y advirtió que su país infligirá “los golpes más duros al enemigo agresor”, en referencia directa a Estados Unidos e Israel.

Las declaraciones de Tangsiri se produjeron minutos después de que Jameneí dirigiera su primer mensaje a la nación desde que asumió el liderazgo supremo. En el comunicado, leído por una presentadora en la televisión estatal iraní, el líder afirmó que el estrecho de Ormuz “debe permanecer cerrado”, en medio de la creciente escalada de tensiones en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio energético mundial, ya que por esta vía marítima transita aproximadamente el 20 % del petróleo que se consume en el planeta.

En las últimas semanas, el tráfico marítimo en la zona se ha visto gravemente afectado debido a los ataques iraníes contra buques que atraviesan el estrecho. Estas acciones se producen en el contexto de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La interrupción del flujo petrolero ha generado preocupación en los mercados internacionales y ha provocado un aumento en los precios del crudo.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el incremento del precio del petróleo derivado del conflicto beneficiará económicamente a su país, al impulsar la producción nacional de crudo.

Trump también reiteró que su principal objetivo en este momento es destruir el programa nuclear iraní, en medio de la escalada militar y diplomática que mantiene en alerta a la comunidad internacional.