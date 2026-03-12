La ONU anunció este jueves la creación de un grupo de expertos que analizará y preparará recomendaciones para mejorar las políticas antidrogas, respondiendo a una petición de Colombia, uno de los países que reclama nuevas estrategias ante lo que considera el fracaso de las tácticas en la guerra contra las drogas.



El comité de expertos independientes está formado por 19 expertos, entre ellos un paraguayo, un peruano, un uruguayo y un ecuatoriano.



"Confío en que la competencia y la experiencia colectivas representadas en este panel contribuirán a lograr reflexiones informadas y constructivas en apoyo a la labor de la Comisión", ha declarado en un comunicado Andranik Hovhannisyan, presidente de la Comisión de Narcóticos de la ONU, que se reúne esta semana en Viena.



Este comité de expertos tiene encomendado aportar ideas y sugerencias de aquí a 2029, cuando ese órgano de Naciones Unidas analizará los progresos logrados en los diez años anteriores en el objetivo de eliminar el cultivo, la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes.



"La Comisión espera con interés las recomendaciones que surjan del trabajo del panel", ha dicho Hovhannisyan.



El Gobierno colombiano logró en la reunión de la Comisión del año pasado que se aprobara la creación de este grupo con el apoyo de países de la Unión Europea (UE) y latinoamericanos como Brasil, Colombia y Uruguay.



Colombia lleva años insistiendo en la necesidad de cambiar las estrategias y políticas contra las drogas de las últimas décadas, al entender que han fracasado, y pide un cambio de enfoque que privilegie la salud pública y los derechos humanos sobre la criminalización.



En su intervención ante la Comisión el pasado lunes, el presidente colombiano, Gustavo Petro dijo que para combatir a las mafias del narcotráfico hay que ir "al sistema financiero internacional" e incautar las cuentas bancarias de los líderes de esos grupos que, afirmó, no están en los países del Sur, sino en "las capitales del lujo".