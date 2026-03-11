Inicio
José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile

Mié, 11/03/2026 - 12:36
El líder del Partido Republicano se convierte en el primer mandatario de extrema derecha en gobernar Chile desde el retorno a la democracia.
El ultraderechista José Antonio Kast (c) reacciona durante la imposición de la banda presidencial por parte de la nueva presidenta de la cámara alta, la conservadora Paulina Nuñez (ci), en la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile).
Créditos:
EFE/Adriana Thomasa

El ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino, Javier Milei.

"Sí, juro", dijo el exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric.

El abogado es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Además de Milei y el monarca español, acuden a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

El ultraderechista José Antonio Kast (d) saluda al presidente saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile).

El ultraderechista José Antonio Kast (d) saluda al presidente saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). EFE/Adriana Thomasa

El ultraderechista José Antonio Kast saluda a sus seguidores después de asumir este miércoles la Presidencia de Chile, en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Mile, en la ciudad costera de Valparaíso (Chile).

El ultraderechista José Antonio Kast saluda a sus seguidores después de asumir este miércoles la Presidencia de Chile, en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Mile, en la ciudad costera de Valparaíso (Chile). EFE/Ailen Diaz

El ultraderechista José Antonio Kast (ci), acompañado de su esposa María Pía Adriasola (cd), saludan al final de la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

El ultraderechista José Antonio Kast (ci), acompañado de su esposa María Pía Adriasola (cd), saludan al final de la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei. EFE/Adriana Thomasa

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric (d) saluda a su pareja Paula Carrasco, durante la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). "Ha sido un orgullo gigante haberles servido, les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y con muchísimo orgullo" dijo Boric.

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric (d) saluda a su pareja Paula Carrasco, durante la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). "Ha sido un orgullo gigante haberles servido, les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y con muchísimo orgullo" dijo Boric. EFE/Adriana Thomasa

El ultraderechista José Antonio Kast (c), la nueva presidenta de la cámara alta, Paulina Nuñez (i) y el presidente saliente Gabriel Boric (d), participan durante la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

El ultraderechista José Antonio Kast (c), la nueva presidenta de la cámara alta, Paulina Nuñez (i) y el presidente saliente Gabriel Boric (d), participan durante la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei. EFE/Adriana Thomasa

El ultraderechista José Antonio Kast saluda a sus seguidores después de asumir este miércoles la Presidencia de Chile, en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Mile, en la ciudad costera de Valparaíso (Chile).

El ultraderechista José Antonio Kast saluda a sus seguidores después de asumir este miércoles la Presidencia de Chile, en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Mile, en la ciudad costera de Valparaíso (Chile). EFE/Ailen Diaz

El ultraderechista José Antonio Kast (i) firma un documento junto al presidente saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

 El ultraderechista José Antonio Kast (i) firma un documento junto al presidente saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei. EFE/Adriana Thomasa

El ultraderechista José Antonio Kast (i) saluda al presidente saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

El ultraderechista José Antonio Kast (i) saluda al presidente saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei. EFE/Adriana Thomasa

La sorpresa la dio el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

También asisten la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Horas antes, en la residencia oficial de Cerro Castillo, en la vecina Viña del Mar, Kast se hizo una foto oficial con su gabinete, integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia.

Sus ministros fuertes serán el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

Tras la ceremonia, Kast ofrecerá un almuerzo a las autoridades extranjeras que acudieron al cambio de mando y, en horas de la tarde, se desplazará a Santiago para realizar su primer acto oficial en una escuela capitalina.

Sobre las 9:00 p.m. hora local, Kast entregará su primer discurso como mandatario desde La Moneda, donde dejará clara las prioridades del "Gobierno de emergencia" que ha prometido instalar.

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el gobernante prometió en campaña que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, migración irregular y economía.

Kast, que gobernará con el apoyo de su formación, el Partido Republicano, y la derecha tradicional, tendrá que lidiar con un Parlamento dividido y sin mayorías claras.

