El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este miércoles que recibió un país "en peores condiciones de lo que podía imaginar" en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de La Moneda (sede de Gobierno).

"Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado", indicó el nuevo mandatario, el primero de ultraderecha en el país desde el retorno a la democracia y el único que respaldó la continuidad del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Acompañado de la primera dama, Pía Adriasola, Kast reiteró que ha instruido a sus ministros para que auditen todos sus ministerios en busca de presuntas irregularidades.

"La autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda", añadió.

El mandatario ha prometido instalar un "Gobierno de emergencia" enfocado en la seguridad pública y la economía, principales prioridades de la ciudadanía, pero advirtió que "esto no solo depende del Gobierno".

"La ciudadanía, ustedes, también tienen una tremenda responsabilidad. Tenemos que aprovechar juntos esta oportunidad, y solo lo haremos si cada uno de ustedes también trabaja y cuida a Chile", expresó Kast, que sucedió al progresista Gabriel Boric.

De 60 años, el nuevo presidente fue investido en la mañana de hoy en una solemne ceremonia en el Congreso de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno del mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

Antes de su comparecencia en el balcón en la capital chilena, el presidente firmó una batería de decretos en materia de seguridad, hacienda, obras públicas y defensa, entre otros.

"No puede gobernarse solo con ideas. Tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad. El carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste", cerró.