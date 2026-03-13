Inicio
Mundo

EE.UU. emitió licencia para explotar y comerciar crudo venezolano

Vie, 13/03/2026 - 17:10
La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa.
Explotación de petróleo.
Créditos:
EFE.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes, 13 de marzo, una licencia para autorizar a empresas estadounidenses ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano, un sector sancionado por Washington.

Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

El departamento dirigido por Scott Bessent levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país.

La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa.

La licencia estipula que cualquier contrato debe regirse por la legislación estadounidense y las disputas resolverse ene territorio estadounidense.

En otra licencia, el Departamento del Tesoro especificó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y ciertos actores de China, ni tampoco con personas sancionadas por Washington.

La semana pasada, el Gobierno de Trump emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

La relajación de sanciones al crudo venezolano se produce además en un contexto de turbulencias en el mercado energético mundial debido al bloqueo que ha provocado la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

La escalada de precios de la gasolina llevó a Estados Unidos a liberar parte de sus reservas estratégicas de crudo para incrementar la oferta y a levantar temporalmente las restricciones a los otros países para que puedan adquirir petróleo ruso sancionado por Washington. 

Creado Por
Agencia EFE
Estados Unidos
Venezuela
Coyuntura internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tecnología
Tinder usará inteligencia artificial para mejorar los matches
match-tinder-inteligencia-artificial
La app de citas prueba herramientas de IA que analizan intereses, fotos y gustos para mejorar las conexiones.
Mundo
EE.UU. emitió licencia para explotar y comerciar crudo venezolano
Explotación de petróleo.
La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa.
Colombia
Registraduría aparta a funcionaria tras video difundido por Petro
funcionaria-registraduría-video-participación-política
La entidad abrió investigación disciplinaria luego de que circulara un video que generó polémica en redes sociales.
Política
Polo Polo reapareció tras derrota electoral y anunció que seguirá en política
Miguel Polo Polo.
El congresista Miguel Polo Polo se pronunció en sus redes tras la derrota del 8 de marzo. Agradeció a sus votantes y aseguró que seguirá activo en política.