Polo Polo reapareció tras derrota electoral y anunció que seguirá en política

Una de las sorpresas que dejaron los comicios legislativos del pasado 8 de marzo en Colombia fue la derrota electoral del congresista cartagenero Miguel Polo Polo, quien no logró mantener su curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción afro.

Tras confirmarse los resultados, el político permaneció varios días sin actividad en sus redes sociales, lo que generó múltiples reacciones y comentarios entre seguidores y críticos. Su ausencia incluso lo convirtió en tendencia en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre su futuro político y el impacto de su derrota en el escenario electoral.

Sin embargo, en la tarde del 13 de marzo el congresista reapareció públicamente mediante un video publicado en su cuenta de X, en el que agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura en las elecciones legislativas.

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“Hola a todos, Dios les bendiga, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara afro y marcaron donde decía Polo Polo”, afirmó en el mensaje dirigido a sus simpatizantes.

Mensaje a sus seguidores y continuidad política

Durante el video, Polo Polo destacó que cerca de 50.000 personas respaldaron su proyecto político, cifra que calificó como un motivo de orgullo pese a no haber alcanzado los votos necesarios para conservar su escaño en el Congreso.

El político aseguró que la derrota electoral no significa el final de su carrera pública y que, por el contrario, continuará participando activamente en la vida política del país.

“Fueron casi 50.000 personas que respaldaron este proyecto político, a los que les digo que esto no ha terminado, esto apenas empieza. Fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra. No vamos a desconcentrarnos”, señaló.

En su mensaje también reiteró su intención de seguir participando en el debate político nacional, especialmente en el marco de la próxima campaña presidencial.

Anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella

En el mismo pronunciamiento, Polo Polo reafirmó su respaldo al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien aseguró acompañará políticamente con el objetivo de impulsar su aspiración a la Presidencia de la República.

“Ahora más que nunca debemos estar unidos para llevar a Abelardo de la Espriella a la presidencia. Yo, Miguel Polo Polo, sigo firme con Abelardo, sigo firme con Colombia y sigo firme por la patria”, afirmó.

El nuevo representante de la circunscripción afro

Tras los resultados electorales, la curul de la circunscripción afro en la Cámara de Representantes será ocupada por Óscar Benavides, un líder político originario del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Benavides ha estado vinculado durante años a procesos organizativos de las comunidades afrocolombianas y su trabajo se ha enfocado en la defensa de los derechos de la población negra, la promoción de la inclusión social y el impulso de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida en estos territorios.

Su llegada al Congreso también se da en medio de un proceso de revisión jurídica que culminó con una decisión del Consejo de Estado, entidad que determinó que cumplía con los requisitos establecidos para representar a la comunidad afrodescendiente en esta circunscripción especial.

Analistas consideran que su elección marca un relevo en la representación política afro en el Legislativo y abre un nuevo capítulo en la agenda de discusión sobre los derechos y las necesidades de estas comunidades en el país.