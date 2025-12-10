De la nieve a la coca: el “Pablo Escobar moderno”, según el FBI

Ryan Wedding alguna vez representó disciplina, precisión y futuro. Un snowboarder olímpico canadiense que conoció la gloria desde la montaña y que parecía destinado a una vida de logros, esfuerzo y reinvención. Pero mientras el deporte lo dejaba atrás, otra historia —silenciosa, compleja y oscura— comenzaba a tomar forma.

Hoy, ese mismo nombre aparece asociado al calificativo más duro que una agencia puede asignar: según el FBI, Wedding es un “Pablo Escobar moderno”, no por comparación histórica, sino por la magnitud de la estructura criminal que habría construido.

Una vida que se partió en dos

Tras retirarse del deporte, Wedding desapareció del radar público.

Ni escándalos ni titulares. Solo un exatleta que parecía volver a una vida privada.

Pero tras esa quietud, dicen las autoridades estadounidenses, se movía una operación internacional que conectaba Colombia, México y Norteamérica a través de rutas de transporte de carga diseñadas para mover toneladas de cocaína.

Lo que alguna vez fue disciplina deportiva se transformó —supuestamente— en logística criminal.

La comparación que lo marca para siempre

Cuando el FBI lo describe como un “Pablo Escobar moderno”, la frase no pretende revivir un mito oscuro; pretende transmitir el tamaño del riesgo, el alcance de su operación y el nivel de violencia que —según la justicia— estaría dispuesto a ejercer.

Documentos federales lo señalan como el presunto responsable de ordenar el asesinato de un testigo clave en Colombia.

Ese crimen lo sacó de la sombra y lo puso en la lista más temida.

Un fugitivo de altísimo valor

Hoy, Wedding forma parte de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

La recompensa ofrecida por su captura supera los 15 millones de dólares, una cifra reservada para criminales de máximo impacto.

Las agencias de inteligencia creen que se mueve entre México y el sur de Estados Unidos, utilizando identidades falsas y recibiendo —supuestamente— apoyo de redes criminales de la región.

La vida del atleta se evaporó.

La del fugitivo se instaló por completo.

La historia que revela el mundo que habitamos

El caso Wedding quiebra una idea muy extendida: que el delito nace siempre en la marginalidad.

A veces surge en biografías destinadas al éxito, en talentos que parecían tener un camino claro, en personas formadas bajo la exigencia y la disciplina.

De la nieve a la coca.

Del podio olímpico a una cacería internacional.

Del orgullo deportivo al mote más contundente que pueda otorgar la justicia estadounidense.

Wedding se convirtió —según las autoridades— en un símbolo de cómo una vida puede derrumbarse por dentro, lejos del ruido público, guiada por ambiciones que nadie vio venir.

La comparación con Escobar no es una exageración mediática; es el intento de describir una operación que traspasó fronteras, niveles de violencia y redes criminales.

Una historia que empezó con gloria y hoy se escribe desde la clandestinidad.