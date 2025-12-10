BOGOSHORTS 2025: Ganadores del Festival de Cortos de Bogotá

El 23° Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS y el 9° BOGOSHORTS Film Market (BFM) cerraron con éxito tras más de 100 funciones y ocho días de intensa actividad, anunciando a los nuevos "bendecidos por la Santa Lucía".

La Noche de Clausura y Premiación se llevó a cabo el 9 de diciembre en el Teatro Colón de Bogotá, donde se entregaron 27 estatuillas, reconociendo a los cortos más destacados de las competencias Nacional, Internacional, F3, Corto Periodístico y Conexión.

El Talento Colombiano Brilla en Casa

La Competencia Nacional destacó nombres reconocidos que reafirman su conexión con el formato corto:

María Cristina Pérez: Consiguió por tercera ocasión la Santa Lucía a Mejor Corto Animado por Una vez en un cuerpo .

Mauricio Maldonado: Ganó el premio a Mejor Dirección por su documental Un aparato para detectar fantasmas .

Marleyda Soto: La actriz fue galardonada con el premio a Mejor Actuación por su trabajo en La Mona .

Los pliegues de la falda de Blanca Muñoz Avila, se llevó el codiciado Premio del Público por votación.

El reconocimiento a Mejor Largometraje del Año fue para Un poeta, del director Simón Mesa Soto.

Presencia Internacional y Proyección a Futuro

La edición #23BOGOSHORTS también demostró un fuerte carácter internacional, con Francia como el país con mayor número de producciones premiadas. Destacaron La fille qui explose (Mejor Corto VR) y La vie avec un idiot (Mejor Corto Internacional de Animación).

Adicionalmente, dos producciones brasileñas, Arame farpado (Mejor Corto Conexión) y Os Arcos dourados de Olinda (Mejor Corto Internacional Documental), se llevaron premios principales.

Un reconocimiento clave de la edición fue la Santa Lucía Proimágenes al Futuro, entregada en la inauguración a Carla Melo, por su talento y profundo compromiso con el universo del cortometraje desde el inicio de su carrera.

El BOGOSHORTS Film Market Impulsa Proyectos

El BFM cumplió su objetivo de impulsar la industria, otorgando premios clave que facilitarán el desarrollo y la proyección internacional de proyectos colombianos. El ganador In Vitro BFM fue Furia (Dir. Daniela Córdoba Jurado), y varios proyectos obtuvieron fast tracks a mercados internacionales de prestigio, como el Short Film Market de Clermont Ferrand.