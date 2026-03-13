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Procuraduría abre actuación preventiva por posible uso político de medios públicos

Vie, 13/03/2026 - 13:13
El Ministerio Público solicitó información a RTVC, MinTIC y el Consejo Nacional Electoral para verificar el cumplimiento de principios de equilibrio, pluralismo y transparencia.
RTVC
Créditos:
Radio Nacional de Colombia

La Procuraduría inició una actuación preventiva tras denuncias sobre el posible uso de medios públicos para promover determinadas posturas o actores políticos.

La revisión busca verificar el cumplimiento de los principios de pluralismo informativo, equilibrio y transparencia en la difusión de contenidos de interés público.

La actuación es adelantada por la Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, luego de diferentes pronunciamientos y denuncias públicas, así como de observaciones incluidas en informes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre el comportamiento de algunos medios durante procesos electorales.

Solicitud de información a entidades del Gobierno

En el marco de la investigación preventiva, el Ministerio Público solicitó información a varias entidades del orden nacional, entre ellas el sistema público de medios RTVC Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Consejo Nacional Electoral.

Las solicitudes buscan recopilar datos sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación, así como sobre el cumplimiento de las normas que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo.

La Procuraduría precisó que esta actuación no tiene como objetivo evaluar o interferir en la línea editorial de los medios de comunicación ni en el ejercicio del periodismo, ámbitos protegidos por los principios constitucionales de libertad de expresión, independencia periodística y autonomía editorial.

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