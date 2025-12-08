La Noche de Velitas en Medellín dejó una de las escenas más memorables del año. Feid llegó sin previo aviso al barrio Buenos Aires y ofreció un concierto gratuito que convirtió a la zona de 'Las Mellizas' en una fiesta que se extendió por más de doce horas. El evento, pensado como un agradecimiento a la comunidad que lo acompañó desde sus primeros pasos, reunió a DJs, artistas invitados y miles de asistentes que celebraron hasta el amanecer.
Desde las cinco de la tarde, nombres como DJ Fla, DJ Evento, Ryan Castro, DJ Sebaxxs, JhayP, Ñejo y Los Hermanos Aicardi pasaron por la tarima montada en plena calle. El ambiente creció con cada presentación, pero el momento más comentado llegó con la aparición de Silvestre Dangond, cumplido como un capricho personal del Ferxxo.
Ambos interpretaron Que no se enteren, clásico vallenato. Feid se dejó llevar por el ritmo y sorprendió al público con su nivel en el género, mientras Silvestre reaccionó emocionado al ambiente barrial que lo recibió.
En medio de la ovación, el guajiro se dirigió al público con un mensaje que rápidamente se viralizó:
“Ámense todo lo que puedan, quiéranse y no esperen a que alguien los ame. Entré al barrio, vi la comunidad bailando y me hizo sentir como cuando era un niño feliz e inocente”.
El concierto terminó pasadas las seis de la mañana con Feid agradeciendo a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera. Entre reguetón, vallenato y ollas de sancocho en la calle, la noche se consolidó como una de las celebraciones más comentadas en redes sociales.