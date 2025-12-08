La Noche de Velitas en Medellín dejó una de las escenas más memorables del año. Feid llegó sin previo aviso al barrio Buenos Aires y ofreció un concierto gratuito que convirtió a la zona de 'Las Mellizas' en una fiesta que se extendió por más de doce horas. El evento, pensado como un agradecimiento a la comunidad que lo acompañó desde sus primeros pasos, reunió a DJs, artistas invitados y miles de asistentes que celebraron hasta el amanecer.

Desde las cinco de la tarde, nombres como DJ Fla, DJ Evento, Ryan Castro, DJ Sebaxxs, JhayP, Ñejo y Los Hermanos Aicardi pasaron por la tarima montada en plena calle. El ambiente creció con cada presentación, pero el momento más comentado llegó con la aparición de Silvestre Dangond, cumplido como un capricho personal del Ferxxo.