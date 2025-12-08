Inicio
Entretenimiento

Feid armó una fiesta inolvidable en Medellín y cantó con Silvestre

Lun, 08/12/2025 - 19:18
El Ferxxo sorprendió al barrio Buenos Aires con un concierto gratuito que terminó en una celebración masiva, marcada por vallenato, reguetón y un mensaje emotivo de Silvestre Dangond.
Silvestre Dangond y Feid en Medellín
Créditos:
Instagram Silvestre Dangond

La Noche de Velitas en Medellín dejó una de las escenas más memorables del año. Feid llegó sin previo aviso al barrio Buenos Aires y ofreció un concierto gratuito que convirtió a la zona de 'Las Mellizas' en una fiesta que se extendió por más de doce horas. El evento, pensado como un agradecimiento a la comunidad que lo acompañó desde sus primeros pasos, reunió a DJs, artistas invitados y miles de asistentes que celebraron hasta el amanecer.

Desde las cinco de la tarde, nombres como DJ Fla, DJ Evento, Ryan Castro, DJ Sebaxxs, JhayP, Ñejo y Los Hermanos Aicardi pasaron por la tarima montada en plena calle. El ambiente creció con cada presentación, pero el momento más comentado llegó con la aparición de Silvestre Dangond, cumplido como un capricho personal del Ferxxo.

Ambos interpretaron Que no se enteren, clásico vallenato. Feid se dejó llevar por el ritmo y sorprendió al público con su nivel en el género, mientras Silvestre reaccionó emocionado al ambiente barrial que lo recibió.

En medio de la ovación, el guajiro se dirigió al público con un mensaje que rápidamente se viralizó:
“Ámense todo lo que puedan, quiéranse y no esperen a que alguien los ame. Entré al barrio, vi la comunidad bailando y me hizo sentir como cuando era un niño feliz e inocente”.

El concierto terminó pasadas las seis de la mañana con Feid agradeciendo a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera. Entre reguetón, vallenato y ollas de sancocho en la calle, la noche se consolidó como una de las celebraciones más comentadas en redes sociales.

Medellín
Feid
Silvestre Dangond
Día de las Velitas
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Feid armó una fiesta inolvidable en Medellín y cantó con Silvestre
Silvestre Dangond y Feid en Medellín
El Ferxxo sorprendió al barrio Buenos Aires con un concierto gratuito que terminó en una celebración masiva, marcada por vallenato, reguetón y un mensaje emotivo de Silvestre Dangond.
Política
“Las consultas no son el camino”: Fajardo se va solo a 2026
Sergio Fajardo
Fajardo descarta las consultas del 8 de marzo, se lanza directo a primera vuelta y apuesta por una ‘nueva mayoría’ contra la polarización.
Colombia
Movistar apostará por fibra óptica y convergencia de servicios en 2026
Roberto Puche, director de Tecnología de Movistar Colombia
El director de Tecnología de Movistar Colombia explicó por qué la fibra seguirá siendo el eje de la estrategia y cómo la convergencia fija–móvil será la gran apuesta del próximo año.
Regiones
Envían a la cárcel a policía por presunto asalto en Bucaramanga
Captura del subintendente Richard José Sierra Bravo
Un juez impuso detención preventiva al uniformado, señalado de colaborar con la banda que intentó robar una joyería y cuya acción terminó con la muerte de un policía.