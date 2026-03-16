Este domingo 16 de marzo se dio la velada de entrega de los premios Óscar a lo mejor de la industria cinematográfica en su edición número 98. El talento en el séptimo arte fue un derroche por galones, pero no podemos pasar por alto uno de los grandes detalles, la moda sobre la alfombra roja.
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Si queremos hablar de las macrotendencias de esta gala es imposible obviar cómo el blanco y el negro fueron los colores que triunfaron, y en cuanto a texturas, las lentejuelas y las plumas hicieron de las suyas. Aquí en KienyKe.com desplegamos una exclusiva de selección de quiénes fueron las mejores vestidas en esta magna noche.
Elle Fanning
La estadounidense estaba nominada por primera vez a un Óscar este año, en la categoría Mejor actriz de reparto por su papel de Rachel Kemp en la película internacional ‘Sentimental Value’ de Joachim Trier.
Para esta ocasión, Fanning se decidió por un traje de corte princesa firmado por la casa de modas de Givenchy, este look en blanco total, iba con una falda en tul y adornos bordados en color hueso. La joyería es de Cartier, marca de la que ella ha sido embajadora por múltiples años.
Nicole Kidman
La ganadora del Óscar asistió a esta entrega para presentar el premio a Mejor película acompañada de Ewan McGregor. Esta vez se lució con un vestido de Chanel diseñado a la medida por ella por Matthieu Blazy.
La falda iba en silueta columna, acompañada de un bustier en acabado péplum, todo el ensamble en color hueso iba con detalles en canutillos blancos y plumas en los bordes. Vale tener presente que la australiana es imagen de la maison francesa desde que el francés empezó en la dirección creativa el año pasado, aunque ella ya había tenido esta responsabilidad dos décadas atrás.
Teyana Taylor
La nominada al Óscar en la categoría Mejor actriz de reparto por su rol en ‘One battle after another’ también se lució en un conjunto de Chanel, en contraste a las rubias ya mencionadas, la también cantante se decidió por el color negro, solo que con acentos en blanco.
Este majestuoso vestido no tenía nada de sobrio y es precisamente lo que lo hace tan valioso, la parte de arriba iba en transparencia en la parte del vientre, mientras que la falda iba cubierta en plumas de avestruz, asimismo, a lo largo del traje se veían los detalles en canutillos blanco y negro. Las joyas eran de Tiffany & Co.
Anne Hathaway
La ganadora del Óscar estuvo presente para presentar los premios a Mejor vestuario y Mejor peinado y maquillaje, lo hizo en dupla con Anna Wintour para darnos momentos llenos de, no solo estilo, también humor.
La estadounidense se coronó con uno de los mejores looks de esta edición de los Óscar, la pieza es firmada por Valentino, la casa con la que ha tenido una relación estrecha por años. También de negro pero en detalles florales (groundbreaking?), la falda en corte trompeta, el escote sin tirantas y recto, detalle de cinturón ancho en la cintura y guantes de largo ópera.
Demi Moore
La protagonista de ‘The Substance’ asistió a la gala para presentar el premio a Mejor fotografía y también hizo parte al homenaje al fallecido director, Rob Reiner. En esta ocasión escogió un vestido que resaltó por ser una apuesta poco segura, diseñado por la firma italiana Gucci.
El atuendo iba cubierto en su totalidad en plumas, las más largas hacia los bordes y las más cortas sobre su torso, en tonalidades negra, verde, azul y violeta, como si se tratara del ave más bella en una selva.