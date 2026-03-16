Este domingo 16 de marzo se dio la velada de entrega de los premios Óscar a lo mejor de la industria cinematográfica en su edición número 98. El talento en el séptimo arte fue un derroche por galones, pero no podemos pasar por alto uno de los grandes detalles, la moda sobre la alfombra roja.

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Si queremos hablar de las macrotendencias de esta gala es imposible obviar cómo el blanco y el negro fueron los colores que triunfaron, y en cuanto a texturas, las lentejuelas y las plumas hicieron de las suyas. Aquí en KienyKe.com desplegamos una exclusiva de selección de quiénes fueron las mejores vestidas en esta magna noche.