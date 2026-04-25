Planes imperdibles en el Festival Vallenato 2026

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se prepara para vivir uno de sus años más especiales, rindiendo homenaje a los 50 años de legado del Binomio de Oro de América. En este contexto, la marca Old Parr se posiciona como protagonista con una propuesta que combina música, cultura y experiencias alrededor de la amistad.

KZ Old Parr: el corazón de la celebración

Uno de los principales escenarios será la KZ Old Parr, un espacio que retoma el espíritu original de las casetas vallenatas: encuentros espontáneos, música compartida y momentos entre amigos. La programación iniciará el 24 de abril en la Cancha del Ateneo Moderno y se extenderá durante ocho días con la participación de 26 artistas.

El cartel incluye figuras destacadas como Poncho Zuleta, Karen Lizarazo y Diego Daza, junto a propuestas contemporáneas como Dekko, logrando una mezcla que conecta generaciones y estilos.

Esta apuesta se fortalece con el respaldo de Metroconcierto, aliado clave en la expansión de la oferta cultural del festival.

Más que música: experiencias Old Parr

Además de su presencia en escenarios icónicos como el Parque de la Leyenda Vallenata, la marca ofrecerá experiencias diferenciadas para los asistentes.

Por un lado, su propuesta clásica acompañará la fiesta con un enfoque social y accesible. Por otro, una experiencia más exclusiva buscará conectar con quienes prefieren vivir el festival desde una perspectiva más íntima y sofisticada.

“Cauce de Oro”: una experiencia única

El 1 de mayo, a orillas del Río Guatapurí, se realizará “Cauce de Oro”, un encuentro diseñado para reconectar con la esencia del vallenato: la parranda sin planear, la conversación y la música en su forma más natural.

Este evento propone una pausa dentro del ritmo del festival, donde el tiempo fluye al compás de las historias, la amistad y la tradición.

El vallenato como forma de vida

Desde hace más de cinco décadas, las casetas han sido el alma del festival. Más allá de los grandes escenarios, son estos espacios los que han mantenido viva la esencia del vallenato como una experiencia colectiva.

En 2026, Old Parr apuesta por rescatar ese origen, recordando que el verdadero valor del festival no está solo en los conciertos, sino en los momentos que se construyen alrededor de ellos.

Las entradas para la KZ Old Parr estarán disponibles desde $45.000 más servicio, a través de la plataforma oficial de venta.