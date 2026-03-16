Petro aseguró que sobre Antioquia cayó “una plaga” de narcoparamilitarismo

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a encender la controversia política al pronunciarse sobre Antioquia y el impacto del paramilitarismo en ese departamento. En un extenso mensaje publicado en redes sociales, el mandatario aseguró que sobre los antioqueños “cayó una plaga” de narcoparamilitarismo que, según afirmó, dejó miles de víctimas.

“Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país”, escribió el jefe de Estado.

En su pronunciamiento, el mandatario sostuvo que estructuras narcoparamilitares con influencia en distintos niveles del poder político habrían sido responsables de gran parte de la violencia que vivió el departamento durante las últimas décadas.

“Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos locales y nacionales los que mataron más gente en Antioquia y llenaron de sangre el departamento”, afirmó.

En el mismo mensaje, Petro también se refirió al origen del paramilitarismo en el país y señaló que el fenómeno se fortaleció con la teoría de combinar seguridad democrática con cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir. Según el mandatario, esa política habría impulsado la expansión de estructuras armadas ilegales.

El presidente mencionó directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue gobernador de Antioquia en la década de 1990. Petro aseguró que desde ese periodo se habría desencadenado lo que calificó como una “tormenta paramilitar de extrema derecha”.

“El gobernador Álvaro Uribe Vélez desencadenó la tormenta paramilitar de extrema derecha desde Antioquia y el genocidio dejó a 200.000 colombianos asesinados en Antioquia y toda Colombia”, sostuvo el mandatario en su mensaje.

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado también hizo reflexiones sobre el impacto de la violencia en distintas regiones del departamento, desde zonas rurales hasta barrios populares de Medellín. Según relató, el miedo fue un elemento central en la vida cotidiana de muchas comunidades afectadas por el accionar de estructuras armadas vinculadas al narcotráfico.

Petro incluso recordó experiencias personales durante sus visitas a territorios golpeados por el conflicto. Mencionó, por ejemplo, su paso por municipios como Ituango y el corregimiento de El Aro, donde aseguró haber percibido el temor de las comunidades frente al poder de los grupos armados.

En su mensaje, el mandatario también habló de la relación entre narcotráfico, armas y estructuras estatales, y describió ese fenómeno como una “maquinaria de muerte desde el Estado”.

El presidente sostuvo además que las víctimas del paramilitarismo en Antioquia han sido principalmente trabajadores y pobladores de zonas rurales y provincias del departamento.

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“Claro que el pueblo trabajador de Antioquia fue masacrado por la alianza narcoparamilitar con funcionarios públicos y senadores”, afirmó.

En la parte final de su pronunciamiento, Petro hizo un llamado directo a la ciudadanía antioqueña para enfrentar a las estructuras criminales.

“Lo que corresponde al pueblo antioqueño es levantarse contra las mafias que los extorsionan y liberarse”, escribió.

El mandatario concluyó su mensaje señalando que el desarrollo económico, la industrialización y el fortalecimiento de la agricultura serían claves para construir un futuro distinto para el departamento y superar los efectos de décadas de violencia asociada al narcotráfico y al paramilitarismo.