Globos de Oro 2026: así quedó la lista de nominados en cine y TV

Lun, 08/12/2025 - 09:51
La temporada de premios arrancó con unos Globos de Oro 2026 repartidos, donde Frankenstein, Hamnet y One Battle After Another marcaron la carrera.
La temporada de premios en Hollywood arrancó con las nominaciones a los Globos de Oro 2026, que se entregarán el 11 de enero de 2026. La lista muestra una competencia repartida, con títulos que se repiten en película, dirección y actuaciones, y que permiten ver cómo llega la industria a los Oscar.

Cine: disputa entre las grandes favoritas

En cine, el foco está en Frankenstein, Hamnet y One Battle After Another, que concentran buena parte de las menciones en drama, dirección y guion.

Mejor película - drama

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • It Was Just an Accident

  • Sentimental Value

  • Sinners

  • The Secret Agent

Mejor película - comedia o musical

  • Blue Moon

  • Bugonia

  • Marty Supreme

  • No Other Choice

  • Nouvelle Vague

  • One Battle After Another

Además, categorías como Mejor película animada y Mejor película en lengua no inglesa reflejan el peso internacional del año, con títulos como Zootopia 2, Arco, Elio o The Voice of Hind Rajab, y con países como Francia, Corea del Sur, Noruega, España, Brasil y Túnez en la lista. En dirección aparecen nombres como Guillermo del Toro, Chloé Zhao, Paul Thomas Anderson o Ryan Coogler, lo que mantiene a varios directores de primer nivel en el centro de la conversación.

Televisión: series consolidadas y regresos esperados

En televisión, las nominaciones reúnen producciones ya conocidas por el público y algunos regresos esperados.

Mejor serie dramática

  • The Diplomat

  • Pluribus

  • Severance

  • Slow Horses

  • The Pitt

  • The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • Hacks

  • Nobody Wants This

  • Only Murders in the Building

  • The Studio

La categoría de serie limitada o antología incluye producciones como Adolescence, All Her Fault, Black Mirror o Dying for Sex, mientras intérpretes como Bella Ramsey, Keri Russell, Ayo Edebiri y Jean Smart vuelven a aparecer entre las nominadas.

Nuevos formatos y peso de la taquilla

Los Globos de Oro también incluyen categorías específicas para especiales de stand-up en plataformas y pódcast como Armchair Expert with Dax Shepard o Call Her Daddy. En paralelo, el apartado de logro cinematográfico y de taquilla reúne títulos de alta recaudación y visibilidad como Avatar: Fire and Ash, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Wicked: For Good, Sinners o Zootopia 2.

En conjunto, las nominaciones muestran varias películas con múltiples menciones en las principales categorías, una televisión que compite en premios con el cine y una ceremonia que amplía su alcance hacia nuevos formatos y audiencias.

