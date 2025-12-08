Globos de Oro 2026: así quedó la lista de nominados en cine y TV

La temporada de premios en Hollywood arrancó con las nominaciones a los Globos de Oro 2026, que se entregarán el 11 de enero de 2026. La lista muestra una competencia repartida, con títulos que se repiten en película, dirección y actuaciones, y que permiten ver cómo llega la industria a los Oscar.
Cine: disputa entre las grandes favoritas
En cine, el foco está en Frankenstein, Hamnet y One Battle After Another, que concentran buena parte de las menciones en drama, dirección y guion.
Mejor película - drama
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
It Was Just an Accident
-
Sentimental Value
-
Sinners
-
The Secret Agent
Mejor película - comedia o musical
-
Blue Moon
-
Bugonia
-
Marty Supreme
-
No Other Choice
-
Nouvelle Vague
-
One Battle After Another
Además, categorías como Mejor película animada y Mejor película en lengua no inglesa reflejan el peso internacional del año, con títulos como Zootopia 2, Arco, Elio o The Voice of Hind Rajab, y con países como Francia, Corea del Sur, Noruega, España, Brasil y Túnez en la lista. En dirección aparecen nombres como Guillermo del Toro, Chloé Zhao, Paul Thomas Anderson o Ryan Coogler, lo que mantiene a varios directores de primer nivel en el centro de la conversación.
Televisión: series consolidadas y regresos esperados
En televisión, las nominaciones reúnen producciones ya conocidas por el público y algunos regresos esperados.
Mejor serie dramática
-
The Diplomat
-
Pluribus
-
Severance
-
Slow Horses
-
The Pitt
-
The White Lotus
Mejor serie de comedia o musical
-
Abbott Elementary
-
The Bear
-
Hacks
-
Nobody Wants This
-
Only Murders in the Building
-
The Studio
La categoría de serie limitada o antología incluye producciones como Adolescence, All Her Fault, Black Mirror o Dying for Sex, mientras intérpretes como Bella Ramsey, Keri Russell, Ayo Edebiri y Jean Smart vuelven a aparecer entre las nominadas.
Nuevos formatos y peso de la taquilla
Los Globos de Oro también incluyen categorías específicas para especiales de stand-up en plataformas y pódcast como Armchair Expert with Dax Shepard o Call Her Daddy. En paralelo, el apartado de logro cinematográfico y de taquilla reúne títulos de alta recaudación y visibilidad como Avatar: Fire and Ash, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Wicked: For Good, Sinners o Zootopia 2.
En conjunto, las nominaciones muestran varias películas con múltiples menciones en las principales categorías, una televisión que compite en premios con el cine y una ceremonia que amplía su alcance hacia nuevos formatos y audiencias.