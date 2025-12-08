La celebración del Día de las Velitas en el corregimiento El Limón, zona rural de Chaparral (sur del Tolima), se vio interrumpida la noche de este domingo por un ataque con ráfagas de fusil contra la estación de Policía. De acuerdo con los reportes preliminares de la Fuerza Pública, no se registran uniformados ni civiles heridos, aunque el hostigamiento generó pánico y llevó a muchos habitantes a resguardarse en sus viviendas.

Según las primeras versiones, hombres armados llegaron hasta las inmediaciones del casco urbano de El Limón y abrieron fuego contra la instalación policial con fusiles y, al parecer, algunos artefactos explosivos. El intercambio de disparos habría sido de corta duración y los atacantes se replegaron rápidamente hacia la zona rural, aprovechando la oscuridad y la topografía del sector. Las autoridades mantienen el área bajo vigilancia mientras recogen material probatorio y verifican posibles daños en la estación y en viviendas cercanas.

Gobernadora rechaza el ataque

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el hecho y lo calificó como "un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio". En un mensaje público, la mandataria señaló: "Rechazo total. No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas". También recalcó que estos grupos armados ilegales buscan intimidar a la comunidad "a punta de terror", pero insistió en que el departamento no normalizará el miedo.

Matiz hizo énfasis en que la población del sur del Tolima "merece vivir en paz, no bajo la amenaza de fusiles" y reiteró su respaldo a la Fuerza Pública, que mantiene operaciones en la zona.

Fin de semana marcado por la violencia

El hecho en Chaparral se suma a un fin de semana crítico para la seguridad en varias zonas del país. En Balboa, Cauca, la detonación de una motobomba cerca de la estación de Policía y de instalaciones del Comité de Cafeteros dejó más de una decena de heridos y serias afectaciones a la infraestructura cafetera local, según los reportes oficiales.

Refuerzos de seguridad en la zona

Tras el hostigamiento en El Limón, la Gobernación del Tolima anunció refuerzos de pie de fuerza y un seguimiento permanente a la situación de orden público en el sur del departamento. Además, se evalúan medidas adicionales de seguridad y, en otros comunicados recientes, se han planteado recompensas para dar con cabecillas de estructuras armadas que operan en la zona. Entre tanto, la Policía Nacional y la Justicia Penal Militar avanzan en la identificación de los responsables y en la verificación de posibles daños materiales en la estación y en el comercio cercano.