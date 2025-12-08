Convalidación de títulos en Colombia: requisitos y costos 2025

En Colombia, miles de profesionales formados fuera del país buscan que sus estudios tengan validez oficial para trabajar, concursar en el sector público o continuar su carrera académica. Para ellos existe la convalidación de títulos académicos, un trámite a cargo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que otorga reconocimiento formal a programas cursados y culminados en el extranjero.

¿Qué es exactamente una convalidación?

Cuando una persona obtiene un diploma fuera del país, dicho título no tiene efectos automáticos dentro del territorio nacional. La convalidación permite que ese documento tenga la misma validez que uno expedido por una institución colombiana, tras una verificación de la institución de origen y del programa académico cursado.

Es importante aclarar que la convalidación no es lo mismo que la homologación. Esta última se usa para reconocer estudios incompletos realizados en el exterior y no depende del Ministerio, sino de cada Institución de Educación Superior. Según el MEN, ese procedimiento es autónomo y está definido en los reglamentos internos de cada universidad.

Casos en los que la convalidación sí es obligatoria

Aunque no todas las empresas privadas la exigen, hay situaciones en las que el trámite es requisito indispensable. Entre ellas se encuentran:

Trabajar en el sector público , cuando el cargo exige título convalidado, de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015.



Ejercer especialidades médico-quirúrgicas , dado que el Estado debe garantizar la idoneidad profesional en áreas con riesgo social, como indica el artículo 26 de la Constitución.



Ocupar profesiones u oficios del área de la salud , conforme a la Ley 1164 de 2007.



Participar en licitaciones donde la convalidación sea requisito para acreditar estudios de posgrado.



Desempeñar profesiones reguladas que requieren tarjeta profesional.



Dictar clases en instituciones públicas de educación superior , en cumplimiento de la Sentencia C-050 de 1997.



¿Qué tipos de títulos pueden convalidarse?

El Ministerio recibe solicitudes de convalidación para los siguientes niveles:

Técnico profesional



Tecnológico



Universitario (pregrado)



Especialización, maestría y doctorado



En el caso de estudios cursados en preescolar, básica y media, el trámite también está disponible, con la ventaja de que no tiene costo.

Paso a paso para solicitar la convalidación

El proceso se realiza completamente en línea a través del portal oficial del Ministerio de Educación. Estos son los pasos:

Ingresar a mineducacion.gov.co

Seleccionar el apartado “Convalidaciones”

Hacer clic en “Iniciar trámite de convalidación”

Iniciar sesión o crear un usuario

Escoger el tipo de título a convalidar

Aceptar los términos y condiciones

Responder las preguntas de validación

Completar el formulario con datos personales y de la institución extranjera

Cargar la documentación obligatoria

Revisar la solicitud y efectuar el pago



Las tarifas vigentes son:

$913.314 para títulos de pregrado



$1.037.811 para posgrados



Para niveles de educación preescolar, básica y media, el proceso continúa siendo gratuito. Para más información de clíck aquí.