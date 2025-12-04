Inicio
Rosalía impacta con ‘Lux’ y anuncia concierto en Bogotá 2026

Jue, 04/12/2025 - 11:47
Rosalía estrenó ‘Lux’ con millones de reproducciones y confirmó su concierto en Bogotá el 16 de julio de 2026 en el Movistar Arena. Conoce todos los detalles.
‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía con 14 idiomas y cuatro movimientos, llega a Colombia.
La artista española Rosalía vuelve a situarse en el centro de la conversación global tras el lanzamiento de su reciente álbum, ‘Lux’, una producción que ha generado impacto por su estética sonora, su simbolismo y su enfoque conceptual. Este trabajo, que ha conquistado millones de reproducciones en las últimas semanas, se adentra en una exploración profunda de la relación entre lo terrenal y lo celestial, proponiendo un puente entre ambos mundos a través de la música.

Una dualidad construida desde la producción

El núcleo creativo de ‘Lux’ gira en torno a la interacción entre lo mundano y lo divino, una apuesta que se manifiesta tanto en la estructura del disco como en los arreglos vocales. Dentro de esa narrativa, una segunda voz masculina aparece como un recurso simbólico destinado a representar la voz de Dios, generando un contraste deliberado frente a la interpretación de Rosalía. Este matiz ha sido uno de los puntos más comentados por críticos y oyentes, que han destacado la madurez conceptual y la sensibilidad artística que atraviesan el álbum.

Un repertorio multilingüe y dividido en movimientos

Uno de los elementos más llamativos de este lanzamiento es la diversidad lingüística que lo compone. Rosalía organizó el disco en cuatro movimientos, un enfoque más cercano a la música académica o a las obras sinfónicas que al pop convencional.
Dentro de estos movimientos, la artista interpreta letras en catorce idiomas, entre ellos catalán, español, árabe, inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, latín, mandarín, portugués, siciliano y ucraniano. Esta variedad ha sido celebrada como una demostración de ambición creativa y una apuesta por expandir las posibilidades expresivas dentro de su obra.

Bogotá recibirá a Rosalía en 2026

Fecha confirmada y detalles del show

En paralelo al éxito internacional de ‘Lux’, la cantante anunció que pisará suelo colombiano como parte de su gira global. El jueves 16 de julio de 2026, a las 9:00 p.m., Rosalía se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, en un espectáculo que forma parte de la ‘Lux Tour 2026’.

 El evento permitirá el ingreso de mayores de 12 años, una decisión que amplía el alcance del concierto e invita a nuevas generaciones a vivir esta experiencia en vivo.

Expectativa creciente entre los seguidores

El anuncio ha provocado entusiasmo inmediato entre sus fanáticos en Colombia, quienes han seguido de cerca la evolución artística de Rosalía y celebran la posibilidad de escuchar en directo las canciones de su proyecto más experimental hasta la fecha. Con un álbum que desafía las fronteras del género y una gira que promete escenarios inmersivos, la llegada de la artista al país se perfila como uno de los momentos más destacados de la agenda musical de 2026.

 

