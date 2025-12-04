En una reciente actualización del proceso de repatriación de menores afectados por la guerra, Rusia confirmó la devolución de otros siete niños ucranianos a sus familias, un esfuerzo que, según las autoridades rusas, contó nuevamente con el respaldo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Así lo informó este miércoles la defensora del menor rusa, María Lvova-Belova, a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.
Detalles del anuncio oficial de Rusia
Lvova-Belova, quien es una figura clave en esta operación humanitaria, aseguró que persiste el compromiso de Moscú con la reunificación de menores con sus familias, tanto en Rusia, como en Ucrania y en terceros países. La funcionaria destacó que esta labor se desarrolla por instrucción directa del presidente ruso, Vladímir Putin.
“Siete menores se reúnen con sus familias en Ucrania, seis niños y una niña”, señaló en su mensaje.
La defensora, quien actualmente es buscada por la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta deportación ilegal de niños ucranianos, expresó su agradecimiento a Melania Trump por su “invariable apego y participación” en las gestiones relacionadas con estas devoluciones.
“Ella participa en nuestros continuados esfuerzos para reunificar a los niños con sus familias”, añadió.
Acusaciones cruzadas entre Ucrania y Rusia
El tema del traslado de menores sigue siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto. Ucrania ha denunciado en reiteradas ocasiones que miles de niños fueron llevados a territorio ruso sin la autorización de sus familias o tutores, calificando estos hechos como deportaciones forzadas.
Por su parte, Moscú niega categóricamente estas acusaciones y sostiene que su actuación ha consistido en proteger a menores en situación vulnerable, especialmente aquellos que se encontraban en zonas afectadas por los combates.
La intervención de Melania Trump en las gestiones humanitarias
El papel de Melania Trump en estas acciones salió a la luz tras el encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y Vladimir Putin en agosto pasado, durante una reunión celebrada en Alaska. Allí, el mandatario estadounidense entregó a su homólogo ruso una carta escrita por su esposa, en la que lo instaba a salvaguardar a los menores atrapados en medio de la guerra.
En su mensaje, la exmodelo eslovena recordó que los niños necesitan “amor, posibilidades y seguridad ante el peligro”, además de subrayar la responsabilidad que tienen tanto los padres como los líderes mundiales de fortalecer la “esperanza de la siguiente generación” más allá de la “comodidad de unos pocos”.
Respuesta de Putin y apertura de un canal directo
De acuerdo con Melania Trump, Putin respondió de manera escrita manifestando su “disposición de entablar un diálogo directo” con ella y proporcionando información detallada sobre los niños ucranianos que residen en Rusia.
“Desde entonces, el presidente Putin y yo hemos mantenido un canal de comunicación abierto sobre el bienestar de estos niños”, aseguró la primera dama estadounidense.
*Hecha con información de EFE*