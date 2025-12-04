En una reciente actualización del proceso de repatriación de menores afectados por la guerra, Rusia confirmó la devolución de otros siete niños ucranianos a sus familias, un esfuerzo que, según las autoridades rusas, contó nuevamente con el respaldo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Así lo informó este miércoles la defensora del menor rusa, María Lvova-Belova, a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Le puede interesar: Verónica Alcocer reapareció tras escándalos y pidió "reconstruirnos como sociedad"

Detalles del anuncio oficial de Rusia

Lvova-Belova, quien es una figura clave en esta operación humanitaria, aseguró que persiste el compromiso de Moscú con la reunificación de menores con sus familias, tanto en Rusia, como en Ucrania y en terceros países. La funcionaria destacó que esta labor se desarrolla por instrucción directa del presidente ruso, Vladímir Putin.

“Siete menores se reúnen con sus familias en Ucrania, seis niños y una niña”, señaló en su mensaje.

La defensora, quien actualmente es buscada por la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta deportación ilegal de niños ucranianos, expresó su agradecimiento a Melania Trump por su “invariable apego y participación” en las gestiones relacionadas con estas devoluciones.

“Ella participa en nuestros continuados esfuerzos para reunificar a los niños con sus familias”, añadió.