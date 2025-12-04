Zuluaga rechazó invitación de Uribe y descartó aspirar al Congreso

El exgobernador del Meta y excandidato presidencial, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que no aspirará al Congreso de la República en las elecciones de 2026, pese a la invitación directa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para integrar la lista al Senado del Centro Democrático. Con esta decisión, el dirigente político reafirmó su retiro temporal de las candidaturas electorales, luego de haber declinado hace pocas semanas su aspiración a la Presidencia de la República.

La confirmación se dio a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que Zuluaga explicó que su determinación responde a un proceso de reflexión sobre la situación actual del país. “La compleja situación que vive el país me ha llevado a una reflexión responsable y serena. Luego de declinar mi candidatura presidencial, he decidido no aspirar al Congreso de la República”, indicó.

Zuluaga expresó su agradecimiento a Uribe y al Centro Democrático por haber considerado su nombre para integrar la lista al Senado, así como a las demás colectividades que le ofrecieron respaldo con miras a las elecciones legislativas. “Agradezco la confianza del presidente Álvaro Uribe y su invitación a integrar la lista al Senado del Centro Democrático, así como a los partidos que también, con generosidad, me invitaron a formar parte de sus listas al Congreso”, afirmó.

El exgobernador señaló que, pese a no participar como candidato, continuará involucrado activamente en el escenario político. Su objetivo, según dijo, será trabajar por la unidad de los sectores que se oponen al proyecto político del presidente Gustavo Petro. “Me pongo en función no de mi nombre, sino de Colombia. Trabajaré por la unidad que tanto necesitamos para derrotar la continuidad de este nefasto gobierno”, sostuvo.

En su declaración, Zuluaga fue particularmente crítico con el Gobierno Nacional, al que acusó de llevar al país por un rumbo equivocado. También afirmó que su labor se concentrará en ayudar a consolidar una alternativa política que pueda enfrentar con éxito a la candidatura del oficialismo en 2026. “Colombia podrá contar con mi trabajo y compromiso para construir la mejor opción para enfrentar al candidato de las Farc y su proyecto comunista”, agregó, haciendo referencia a lo que considera los riesgos del actual rumbo político.

Aunque Zuluaga descarta por ahora una aspiración electoral, dentro de su partido y en sectores de la centroderecha no se descarta que pueda tener un papel determinante en un eventual gobierno alternativo, en caso de que la oposición logre un triunfo en las elecciones presidenciales. Su experiencia en cargos públicos y su cercanía con el uribismo lo mantienen como una figura con influencia dentro de esa corriente política.

La decisión de Zuluaga se suma a los movimientos y reacomodos que comienzan a perfilar el escenario político de cara a las elecciones de 2026, un panorama en el que los partidos buscan fortalecer sus listas y definir liderazgos en medio de un ambiente de alta polarización.