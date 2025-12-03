La creadora de contenido La Suprema, cuyo nombre real es Nicole Rivera, confirmó el 2 de diciembre su nueva relación sentimental con el futbolista colombiano Brahian Palacios. El anuncio se hizo público mediante una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, cerrando así varias semanas de especulación en redes sociales.

Rumores previos y reacciones en redes sociales

El anuncio oficial puso fin a los comentarios que circulaban desde hace semanas sobre la vida amorosa de la influencer, quien en 2025 volvió a estar en el centro mediático por su anterior relación con el cantante Blessd y por rumores de un acercamiento con el futbolista Richard Ríos.

La publicación que confirmó el romance incluyó imágenes de la pareja en actitudes afectivas —tomados de la mano, abrazados y besándose— acompañadas de la frase: “Y fue así…”, interpretada por los seguidores como un mensaje claro de formalización. Más tarde, La Suprema añadió: “Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo amor”.

Las primeras pistas: Dubái como escenario del romance

Los rumores iniciaron cuando varios seguidores identificaron coincidencias en las fotografías de ambos, especialmente en Dubái, ciudad en la que actualmente reside Brahian Palacios, jugador del club Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Su contrato con el equipo se extiende hasta junio de 2026, cuando deberá regresar al Atlético Mineiro, dueño de su pase.

Durante las semanas previas, La Suprema había compartido contenido desde Dubái, y las interacciones públicas con el futbolista alimentaron aún más las teorías de los internautas. Historias y publicaciones con fondos similares terminaron por fortalecer la sospecha.

Impacto del anuncio en la comunidad digital

La publicación generó una oleada inmediata de comentarios en redes sociales. Varios usuarios celebraron la noticia, mientras otros lanzaron indirectas relacionadas con antiguas relaciones de la creadora de contenido. El anuncio sorprendió por el nivel de intimidad mostrado y por la forma en que ambos decidieron confirmar su vínculo después de un periodo de especulaciones.