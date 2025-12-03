La creadora de contenido La Suprema, cuyo nombre real es Nicole Rivera, confirmó el 2 de diciembre su nueva relación sentimental con el futbolista colombiano Brahian Palacios. El anuncio se hizo público mediante una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, cerrando así varias semanas de especulación en redes sociales.
Rumores previos y reacciones en redes sociales
El anuncio oficial puso fin a los comentarios que circulaban desde hace semanas sobre la vida amorosa de la influencer, quien en 2025 volvió a estar en el centro mediático por su anterior relación con el cantante Blessd y por rumores de un acercamiento con el futbolista Richard Ríos.
La publicación que confirmó el romance incluyó imágenes de la pareja en actitudes afectivas —tomados de la mano, abrazados y besándose— acompañadas de la frase: “Y fue así…”, interpretada por los seguidores como un mensaje claro de formalización. Más tarde, La Suprema añadió: “Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo amor”.
Las primeras pistas: Dubái como escenario del romance
Los rumores iniciaron cuando varios seguidores identificaron coincidencias en las fotografías de ambos, especialmente en Dubái, ciudad en la que actualmente reside Brahian Palacios, jugador del club Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Su contrato con el equipo se extiende hasta junio de 2026, cuando deberá regresar al Atlético Mineiro, dueño de su pase.
Durante las semanas previas, La Suprema había compartido contenido desde Dubái, y las interacciones públicas con el futbolista alimentaron aún más las teorías de los internautas. Historias y publicaciones con fondos similares terminaron por fortalecer la sospecha.
Impacto del anuncio en la comunidad digital
La publicación generó una oleada inmediata de comentarios en redes sociales. Varios usuarios celebraron la noticia, mientras otros lanzaron indirectas relacionadas con antiguas relaciones de la creadora de contenido. El anuncio sorprendió por el nivel de intimidad mostrado y por la forma en que ambos decidieron confirmar su vínculo después de un periodo de especulaciones.
Este caso refleja una vez más cómo las redes sociales influyen en la vida privada de las figuras públicas, despertando alto interés entre los seguidores, quienes suelen anticipar y comentar cada movimiento de sus referentes.
La carrera deportiva de Brahian Palacios
Nacido el 24 de noviembre de 2002 en Medellín, Brahian Palacios es considerado uno de los talentos jóvenes del fútbol colombiano. Se formó en Atlético Nacional y debutó en 2021, acumulando:
- 56 partidos
- 4 goles
- 3 asistencias
Con el club antioqueño obtuvo la Copa Colombia 2021 y 2023, la Superliga Colombiana 2023 y la Liga BetPlay Apertura 2022.
En marzo de 2024, fue transferido al Atlético Mineiro por cerca de tres millones de dólares, firmando hasta diciembre de 2027. En su primera temporada disputó 26 partidos, sumó 2 goles y 3 asistencias y fue campeón del Campeonato Mineiro 2024 y 2025.
A mediados de 2025, fue cedido por una temporada al Al-Wasl, con una compensación de 400.000 dólares y opción de compra superior a cinco millones de dólares.
El futbolista también ha integrado la Selección Colombia Sub-23, participando en los Juegos Panamericanos 2023 y el Torneo Preolímpico Sudamericano 2024.
La nueva relación de La Suprema
Aunque no se conoce la fecha exacta en la que inició la relación entre Nicole Rivera y Brahian Palacios, se especula que llevan varios meses juntos tras ser vistos en Dubái. Su confirmación pública representa el inicio de una nueva etapa para la creadora de contenido, quien continúa expandiendo su comunidad digital mientras el futbolista sigue su carrera en Medio Oriente hasta 2026.