Partido Conservador aplaza otra vez la inscripción de candidato presidencial

Mié, 03/12/2025 - 10:06
El Partido Conservador aplazó por tercera vez la inscripción de precandidatos para 2026, en medio de divisiones internas y del factor Córdoba.
Partido Conservador
Créditos:
Partido Conservador

El Partido Conservador volvió a mover su calendario interno. El Directorio Nacional Conservador decidió extender por tercera vez el plazo para inscribir precandidatos presidenciales hasta el 10 de diciembre, en medio de una disputa abierta por las reglas de juego y por la eventual participación del excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Por ahora, en la carrera azul ya están inscritos tres dirigentes: el senador Efraín Cepeda, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde y la representante Juana Carolina Londoño. Son las cartas “de casa” del conservatismo, mientras el partido decide si le abre definitivamente la puerta a Córdoba.

Un plazo que se mueve al ritmo de la disputa interna

El calendario original fijaba el cierre de inscripciones el 10 de noviembre. Luego se corrió al 1 de diciembre, tras una carta de 12 miembros del Directorio Nacional pidiendo más tiempo para estudiar la eventual llegada de Córdoba. Ahora, el plazo se amplía hasta el 10 de diciembre, lo que en la práctica mantiene vivo el debate sobre si se están cambiando las reglas para favorecer a un aspirante específico.

Desde afuera, el excontralor avanza por su propia vía: inscribió el movimiento significativo de ciudadanos "Volvamos a Confiar" y asegura haber superado las 500.000 firmas de respaldo, por lo que da por hecha su presencia en la contienda presidencial, sea con aval conservador o por firmas.

La discusión sobre los plazos ha encendido alarmas. Hace unas semanas la veedora María Eugenia Correa habló de una “grave crisis” y cuestionó que se modifiquen las condiciones acordadas, al advertir posibles vicios en la votación con la que se amplió el periodo de inscripciones. Además, el exmagistrado Juan Pablo Cepero renunció al Consejo Ético del partido alegando que la extensión del plazo estaba “viciada”, lo que añadió otro capítulo a la fractura interna.

Cepeda, Lizarralde y Londoño, en campaña mientras definen las reglas

En medio de ese pulso, Cepeda, Lizarralde y Londoño continúan en campaña, a la espera de que el partido defina tanto el listado definitivo de precandidatos como el mecanismo para escoger al aspirante único. Sectores cercanos a Cepeda han hablado de presiones indebidas para ampliar el plazo, mientras la presidenta del partido, la senadora Nadia Blel, ha negado cualquier intervención externa y ha pedido bajar el tono del choque interno.

 

Partido Conservador Colombiano
Candidatos 2026
Elecciones 2026
