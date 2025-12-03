El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que su teléfono celular habría sido intervenido con el software espía Pegasus, luego de un análisis contratado por él con un investigador privado. Según el jefe de la cartera política, el informe que recibió indica que su dispositivo presenta rastros de ese programa, capaz de acceder a la cámara, el micrófono y los archivos del equipo sin que el usuario lo note.

La denuncia del ministro

Benedetti contó que hace una semana el investigador llegó a su residencia, conectó el celular a un programa de diagnóstico y, tras varias horas de revisión, le advirtió sobre la posible presencia de Pegasus. Más tarde, le entregó un informe "técnico y electromagnético" que el ministro afirma haber puesto en manos de sus abogados. El funcionario calificó la situación como "grave" y anunció que radicará una denuncia formal ante la Fiscalía y los organismos de investigación técnica.

El ministro dijo que una de las señales que lo llevó a sospechar de espionaje es que conversaciones que solo había tenido en persona con su esposa y con personas de confianza terminaron, según él, comentadas o referidas en medios de comunicación. Por eso insiste en que "algo raro está pasando" alrededor suyo.

¿Qué es Pegasus?

Pegasus es un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Se instala de forma encubierta en teléfonos iOS y Android y puede acceder a mensajes, llamadas, ubicación y contenido multimedia, además de activar cámara y micrófono sin autorización del dueño del celular. En distintos países ha sido señalado por su presunto uso para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas, más allá de la lucha contra el crimen organizado, que es el uso que defiende la compañía.

La sola mención de Pegasus en un caso que involucra a un alto funcionario introduce un elemento de sensibilidad institucional, porque plantea quién tendría la capacidad y el interés de usar una herramienta de este tipo en Colombia y bajo qué marco legal.

Un caso más en medio de otras denuncias

La denuncia por posible espionaje llega en un momento en el que Benedetti ya enfrenta otras controversias. Recientemente reportó el sobrevuelo de drones y la presencia de vehículos sospechosos cerca de su casa, hechos por los que también presentó una denuncia penal. Además, se reactivó un proceso por presunto desfalco al magisterio en Córdoba, ligado al cobro irregular de pensiones de docentes inexistentes, y ha sido mencionado por un allanamiento a una propiedad en Puerto Colombia y por su inclusión en la llamada Lista Clinton.

Le puede interesar: EE.UU. detiene procesos de inmigración para 19 países

Lo que sigue para las autoridades

Por ahora, la acusación del ministro se apoya en el dictamen de un experto contratado por él. Corresponderá a la Fiscalía y a las entidades con capacidad de hacer peritajes digitales establecer si el teléfono de Benedetti fue infectado con Pegasus u otro software espía, y si se configura un delito de interceptación ilegal o violación de datos personales