Roy Barreras invita a Miguel Uribe al Senado por el Frente Amplio

El candidato presidencial Roy Barreras invitó públicamente a Miguel Uribe Londoño a integrar la lista al Senado del Frente Amplio. La propuesta llegó horas después de que Uribe Londoño renunciara al Centro Democrático y retirara su precandidatura presidencial, en medio de una crisis interna en ese partido. El gesto llama la atención por la distancia ideológica que históricamente han tenido el uribismo y los sectores que hoy impulsan el Frente Amplio.

Según el video divulgado en redes, Barreras afirmó que su "propósito es unir" y "dialogar con todos y para todos". Presentó la invitación como un reconocimiento a Uribe Londoño como "padre sacrificado", cuyo dolor representaría el de miles de familias víctimas de la violencia. Le propuso una curul en la lista al Senado del Frente Amplio "con autonomía por sus convicciones", asociada a la memoria de su hijo asesinado.

De la ruptura con el uribismo a la oferta del Frente Amplio

Hasta esta semana, Miguel Uribe Londoño, abogado y dirigente de perfil conservador, era uno de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Su salida del proceso interno se dio después de que la dirección del partido lo excluyera de la consulta, al considerar que exploraba un posible apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella, algo que él niega. Tras esa decisión, Uribe Londoño anunció su renuncia irrevocable al partido fundado por Álvaro Uribe y a su aspiración presidencial.

En su mensaje público señaló que algunos dirigentes no supieron "enaltecer" el sacrificio de su hijo ni respetar su memoria y que, por esa razón, no podía seguir militando allí. Hasta su retiro, era el precandidato uribista mejor posicionado en las encuestas, con una intención de voto cercana al 4 %, aunque aún lejos de nombres como Iván Cepeda y el propio Abelardo de la Espriella, que encabezan mediciones recientes.

El lugar del Frente Amplio en el reacomodo político

La invitación de Roy Barreras se da en plena construcción del Frente Amplio progresista, una coalición de centroizquierda que reúne sectores del Pacto Histórico, corrientes liberales y movimientos de centro, y que prepara una consulta en marzo de 2026. Barreras ha presentado la lista al Senado de este bloque como un espacio de "centro liberal y progresista", con la promesa de ofrecer estabilidad y unidad frente a un mapa electoral fragmentado.

Abrir la puerta a una figura proveniente del uribismo tiene un doble efecto político. Por un lado, envía un mensaje de apertura hacia votantes de derecha inconformes con su partido de origen. Por el otro, pone la memoria del hijo de Uribe Londoño como símbolo de un lenguaje compartido sobre víctimas, reconocimiento y reparación, en un acuerdo que hasta hace poco habría parecido poco probable entre estos sectores.