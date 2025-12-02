Álvaro Uribe confirmó que Miguel Uribe ya no es precandidato del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje contundente sobre el rumbo político del Centro Democrático al confirmar que Miguel Uribe Londoño ya no continúa en el proceso de selección interna para definir la candidatura presidencial del partido en 2026. En un video difundido en sus redes sociales, Uribe hizo un llamado a la unidad dentro de la colectividad y aclaró que la competencia seguirá exclusivamente entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

La salida de Uribe Londoño se produce después de que circularan versiones que apuntaban a una posible renuncia para respaldar la eventual candidatura del abogado Abelardo De la Espriella. Aunque el senador negó haber sostenido conversaciones con De la Espriella, el expresidente dejó claro que el proceso seguirá adelante sin su participación.

Lea aquí: Centro Democrático retira a Miguel Uribe Londoño de sus precandidatos

“El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas”, afirmó, subrayando el protagonismo femenino en la contienda interna.

El anuncio también estuvo acompañado de un llamado explícito a la cohesión del partido. Uribe insistió en la necesidad de mantener la unidad como un eje fundamental para afrontar los desafíos electorales y políticos del próximo año. Según él, el Centro Democrático debe enfocarse en un proyecto común que represente estabilidad, claridad programática y una visión compartida frente al futuro del país.

En este sentido, el exmandatario reiteró su interés en promover un gran acuerdo político nacional, abierto a sectores diversos más allá de la línea tradicional del partido. Mencionó que están dispuestos a dialogar con figuras como Abelardo De la Espriella y Sergio Fajardo, siempre que exista coincidencia en asuntos esenciales. Esta apertura, explicó, está orientada a crear una coalición sólida que ofrezca garantías de gobernabilidad y responda a las inquietudes ciudadanas.

Entre los pilares que, según Uribe, deben guiar esta alianza están la seguridad para todos los colombianos, la operación eficiente y austera del Estado, el crecimiento económico sostenido y el fortalecimiento del bienestar social colectivo. Estos temas, afirmó, son indispensables para construir un proyecto político serio y viable, capaz de enfrentar los retos actuales del país.

Le puede interesar: Miguel Uribe Londoño negó haber renunciado a su precandidatura en el CD

Sin embargo, Uribe también advirtió que cualquier coalición debe reconocer sus diferencias internas. La transparencia, señaló, será clave para que la opinión pública conozca tanto los acuerdos como los puntos de divergencia entre los aspirantes y sectores políticos involucrados. Para el expresidente, este ejercicio fortalece la confianza ciudadana y garantiza un proceso democrático responsable.

Al final de su mensaje, el líder del Centro Democrático reafirmó que la colectividad mantiene su compromiso con un proceso interno ordenado, claro y orientado a la renovación. Con la salida de Miguel Uribe Londoño, el partido se concentra ahora en la evaluación de sus tres precandidatas, quienes tendrán la responsabilidad de construir una propuesta que represente unidad, experiencia y liderazgo rumbo a las elecciones de 2026.

La claridad del anuncio deja marcado el nuevo escenario dentro del Centro Democrático: la carrera presidencial continúa, pero con el llamado a la unidad como bandera y con tres mujeres como protagonistas del proceso interno.