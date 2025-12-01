Inicio
Miguel Uribe Londoño negó haber renunciado a su precandidatura en el CD

Lun, 01/12/2025 - 12:49
El precandidato presidencial aseguró que es inaceptable que se le excluya del proceso del Centro Democrático.
Miguel Uribe Londoño.
El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño aseguró, a través de un video en sus redes sociales, que es falso que haya renunciado a su aspiración por el Centro Democrático, esto a raíz de un comunicado que dio a conocer el partido en el que sacó a Uribe Londoño de la contienda.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno para la escogencia del candidato de nuestro partido”, dijo.

Añadiendo que “nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia".

En esa línea, dijo tajantemente que "es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración, como yo lo anuncié, no renuncio ni me renuncian.

Por último, pidió a la colectividad que rectifique esa información.

