El mensaje que lo hizo emocionar

Pero el instante más conmovedor no llegó desde el escenario, sino desde la distancia. Valentina Ferrer, esposa del artista, y su hijo Río, a quien la familia llama “Riri”, sorprendieron a J Balvin con un mensaje proyectado en plena función: “Te amamos, papá”. La reacción del cantante tocó a los asistentes, que acompañaron el momento con aplausos y gritos.

Ferrer no pudo viajar a Colombia debido a que se encuentra en proceso de obtener su Tarjeta de Residente Permanente en Estados Unidos (Green Card), trámite que la obliga a permanecer en ese país mientras avanza su solicitud. Aun así, encontró la forma perfecta de acompañarlo en una de las noches más importantes de su gira.