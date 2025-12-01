J Balvin encendió Medellín con un concierto apoteósico de su gira Made in Medellín – Ciudad Primavera, una presentación repleta de energía, invitados de lujo y momentos que dejaron sin palabras al público.
El antioqueño convocó a un cartel estelar que hizo vibrar el escenario: Reykon, Ronald El Killa, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Fainal, Nio García, Eladio Carrión, J Quiles, Lenny Tavárez, Jory, Kris R, Daecolm, Lennox, Ryan Castro, Kapo, De La Ghetto, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Maluma, Farruko, DJ Snake, Checho Corleone, 50 Cent, Yandel, Ferxxo y Daddy Yankee. Una alineación histórica que celebró el sonido urbano desde Medellín para el mundo.
El mensaje que lo hizo emocionar
Pero el instante más conmovedor no llegó desde el escenario, sino desde la distancia. Valentina Ferrer, esposa del artista, y su hijo Río, a quien la familia llama “Riri”, sorprendieron a J Balvin con un mensaje proyectado en plena función: “Te amamos, papá”. La reacción del cantante tocó a los asistentes, que acompañaron el momento con aplausos y gritos.
Ferrer no pudo viajar a Colombia debido a que se encuentra en proceso de obtener su Tarjeta de Residente Permanente en Estados Unidos (Green Card), trámite que la obliga a permanecer en ese país mientras avanza su solicitud. Aun así, encontró la forma perfecta de acompañarlo en una de las noches más importantes de su gira.