Inicio
Entretenimiento

La emotiva sorpresa que conmovió a J Balvin en su concierto en Medellín

Lun, 01/12/2025 - 12:31
El artista vivió una de las noches más emotivas de su gira en Medellín, cuando recibió un mensaje inesperado de Valentina Ferrer y su hijo.
J Balvin durante un concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín
Créditos:
J Balvin

J Balvin encendió Medellín con un concierto apoteósico de su gira Made in Medellín – Ciudad Primavera, una presentación repleta de energía, invitados de lujo y momentos que dejaron sin palabras al público.

El antioqueño convocó a un cartel estelar que hizo vibrar el escenario: Reykon, Ronald El Killa, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Fainal, Nio García, Eladio Carrión, J Quiles, Lenny Tavárez, Jory, Kris R, Daecolm, Lennox, Ryan Castro, Kapo, De La Ghetto, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Maluma, Farruko, DJ Snake, Checho Corleone, 50 Cent, Yandel, Ferxxo y Daddy Yankee. Una alineación histórica que celebró el sonido urbano desde Medellín para el mundo.

El mensaje que lo hizo emocionar

Pero el instante más conmovedor no llegó desde el escenario, sino desde la distancia. Valentina Ferrer, esposa del artista, y su hijo Río, a quien la familia llama “Riri”, sorprendieron a J Balvin con un mensaje proyectado en plena función: “Te amamos, papá”. La reacción del cantante tocó a los asistentes, que acompañaron el momento con aplausos y gritos.

Ferrer no pudo viajar a Colombia debido a que se encuentra en proceso de obtener su Tarjeta de Residente Permanente en Estados Unidos (Green Card), trámite que la obliga a permanecer en ese país mientras avanza su solicitud. Aun así, encontró la forma perfecta de acompañarlo en una de las noches más importantes de su gira.

Colombia
J Balvin
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Universidad San José revisa 44.000 títulos tras fraude de Guerrero
La Fundación San José vive una crisis tras el diploma falso de Guerrero. La institución revisa 44.000 títulos
El caso de Juliana Guerrero destapó un fraude en la Universidad San José, que ahora analiza miles de títulos para detectar más irregularidades.
Colombia
Fenalco se retira de la Mesa de Concertación para discutir el salario mínimo 2026
Mesa de Concertación Laboral
El gremio aseguró que el Gobierno “anticipó” la decisión sobre el salario mínimo, mientras el Ministerio de Trabajo cuestionó la ausencia del sector comercio en el debate.
Más deportes
Colombia lidera el medallero de los Bolivarianos con ventaja récord
Colombia, lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos
Tras diez días de competencia, la delegación colombiana domina los Juegos Bolivarianos con 83 medallas de oro.
Fútbol
DIM vs. América: Duelo clave en el Grupo A de la Liga BetPlay
América de Cali, puede darle la vuelta a la liga BetPlay
Junior lidera, pero el partido entre Independiente Medellín y América de Cali puede apretar la tabla y redefinir las opciones de todos.
Kien Opina
Ricardo Felipe Herrera
Lun, 01/12/2025 - 12:53
Egos en la cuerda floja: los números son exactos
Ricardo Felipe Herrera
Alejandro Toro
Lun, 01/12/2025 - 11:16
La condena que cierra el cerco sobre Álvaro Uribe Vélez
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 29/11/2025 - 10:33
Infiltración no; complicidad.
Cristina Plazas Michelsen
Paloma Valencia
Sáb, 29/11/2025 - 08:14
Los pupilos de Petro
Paloma Valencia