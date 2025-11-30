Inicio
Aida Victoria Merlano demanda a su ex por este motivo

Dom, 30/11/2025 - 16:02
Aida Victoria Merlano confesó que demandó a su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada, después de un arduo rifirrafe en redes.
La polémica volvió a encenderse en redes sociales luego de que Juan David Tejada publicara una fotografía cargando a su hijo Emiliano, quien acaba de cumplir cuatro meses de nacido. En el mensaje, el creador de contenido escribió: “Felices 4 meses, hijo de mi vida, así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”. La frase, interpretada por muchos como una indirecta hacia su expareja, generó reacciones inmediatas.

Horas más tarde, Aida Victoria Merlano respondió con un video difundido a través de sus plataformas digitales. En él, cuestionó abiertamente las insinuaciones de Tejada y aseguró que no está dispuesta a permanecer en silencio frente a comentarios que, según ella, distorsionan la realidad del rol que él desempeña como padre.

Merlano afirmó que Tejada no aporta económicamente desde el nacimiento del niño y recordó que existe una demanda de alimentos en curso. También señaló que el influencer proyecta en redes una imagen de “padre ejemplar” que no coincide con lo que, asegura, ocurre en la vida real. Además, lo criticó por felicitar públicamente a Emiliano por su cuarto mes, pero no reconocer a su hijo mayor, Sebastián, quien se graduó recientemente.

La barranquillera también mencionó la situación de Juanita, hija menor de Tejada, para cuestionar la narrativa del joven sobre las supuestas trabas para compartir tiempo con sus hijos. Según Merlano, el problema no es la imposibilidad de verlos, sino la falta de coherencia entre lo que él publica y sus acciones.

El cruce de declaraciones se suma a una serie de tensiones que la expareja ha protagonizado desde el nacimiento de Emiliano. Hasta ahora, ninguno de los dos ha anunciado una vía de conciliación. Entre tanto, la discusión continúa alimentando el debate en redes sociales sobre la exposición de menores y la responsabilidad parental en el mundo de los creadores de contenido.

Creado Por
Kienyke.com
Aida Victoria Merlano
