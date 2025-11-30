Aida Victoria Merlano demanda a su ex por este motivo

La polémica volvió a encenderse en redes sociales luego de que Juan David Tejada publicara una fotografía cargando a su hijo Emiliano, quien acaba de cumplir cuatro meses de nacido. En el mensaje, el creador de contenido escribió: “Felices 4 meses, hijo de mi vida, así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”. La frase, interpretada por muchos como una indirecta hacia su expareja, generó reacciones inmediatas.

Lea también: Dueño de Miss Universo es investigado por narcotráfico y tráfico de armas

Horas más tarde, Aida Victoria Merlano respondió con un video difundido a través de sus plataformas digitales. En él, cuestionó abiertamente las insinuaciones de Tejada y aseguró que no está dispuesta a permanecer en silencio frente a comentarios que, según ella, distorsionan la realidad del rol que él desempeña como padre.

Merlano afirmó que Tejada no aporta económicamente desde el nacimiento del niño y recordó que existe una demanda de alimentos en curso. También señaló que el influencer proyecta en redes una imagen de “padre ejemplar” que no coincide con lo que, asegura, ocurre en la vida real. Además, lo criticó por felicitar públicamente a Emiliano por su cuarto mes, pero no reconocer a su hijo mayor, Sebastián, quien se graduó recientemente.