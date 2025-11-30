Cancillería rechaza cierre del espacio aéreo venezolano

La Cancillería de Colombia expresó su preocupación frente a las recientes declaraciones del Gobierno de Estados Unidos sobre el cierre total del espacio aéreo de Venezuela, medida que Washington atribuyó a actividades militares desarrolladas en el Pacífico. A través de un comunicado oficial, Bogotá advirtió que esta decisión se tomó sin coordinación previa con las autoridades venezolanas, como exigen los estándares internacionales.

Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el NOTAM emitido por Estados Unidos fue publicado sin consultar al Estado responsable del espacio aéreo afectado, en este caso Venezuela. De acuerdo con el Convenio de Chicago y las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cualquier medida que impacte un territorio aéreo debe ser gestionada directamente con la autoridad competente. Omitir este procedimiento, señaló la entidad, genera “incertidumbre operativa” y compromete la seguridad de la aviación civil internacional.

La Cancillería también subrayó que América Latina y el Caribe constituyen una región de paz, por lo que decisiones unilaterales de carácter militar o que afecten la navegación aérea incrementan tensiones y contradicen el espíritu de cooperación entre los Estados. Colombia aseguró que continuará monitoreando la situación e impulsará en los escenarios multilaterales el respeto a la soberanía, a las normas internacionales y a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó al anuncio. A través de su cuenta en X, cuestionó la legalidad del cierre del espacio aéreo venezolano e instó a la OACI a analizar de manera inmediata el caso. Además, insistió en la importancia de preservar el orden internacional y recordó que las decisiones sobre la democracia en Venezuela corresponden exclusivamente a sus instituciones y a su ciudadanía.