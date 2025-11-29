Múltiples vuelos afectados en El Dorado por aviones A320

Avianca puso en marcha un amplio plan de atención a pasajeros tras verse obligada a inmovilizar parte significativa de su flota A320, mientras cumple con una actualización urgente de software ordenada por Airbus. La medida, que afecta a más del 70% de estos aviones, ha generado una ola de cancelaciones y ajustes operativos que se extenderán durante al menos diez días.

De acuerdo con la información publicada por el aeropuerto El Dorado, solo en las primeras horas del sábado se registraron más de 15 vuelos cancelados. Las rutas afectadas incluyen destinos nacionales como Cali, Medellín, Pasto y Cartagena, así como vuelos internacionales hacia Miami, Caracas, Ciudad de Panamá y Nueva York.

Plan de atención para los viajeros

Ante la magnitud del impacto, Avianca activó un esquema de apoyo que busca ofrecer alternativas inmediatas a los pasajeros afectados. La compañía aseguró que está realizando reacomodaciones en “las opciones más cercanas disponibles”, ya sea en vuelos propios o de aerolíneas aliadas.