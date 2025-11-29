Múltiples vuelos afectados en El Dorado por aviones A320

Avianca puso en marcha un amplio plan de atención a pasajeros tras verse obligada a inmovilizar parte significativa de su flota A320, mientras cumple con una actualización urgente de software ordenada por Airbus. La medida, que afecta a más del 70% de estos aviones, ha generado una ola de cancelaciones y ajustes operativos que se extenderán durante al menos diez días.
De acuerdo con la información publicada por el aeropuerto El Dorado, solo en las primeras horas del sábado se registraron más de 15 vuelos cancelados. Las rutas afectadas incluyen destinos nacionales como Cali, Medellín, Pasto y Cartagena, así como vuelos internacionales hacia Miami, Caracas, Ciudad de Panamá y Nueva York.
Plan de atención para los viajeros
Ante la magnitud del impacto, Avianca activó un esquema de apoyo que busca ofrecer alternativas inmediatas a los pasajeros afectados. La compañía aseguró que está realizando reacomodaciones en “las opciones más cercanas disponibles”, ya sea en vuelos propios o de aerolíneas aliadas.
Para quienes no puedan ajustarse a estas opciones, la aerolínea habilitó dos mecanismos adicionales:
-
Reprogramación sin costo: Los viajeros podrán cambiar la fecha de su vuelo sin penalidades ni diferencias tarifarias, según disponibilidad, para viajar dentro de los 180 días siguientes al itinerario original.
-
Solicitud de reembolso: Los pasajeros pueden pedir la devolución de los trayectos no utilizados a través de la página web, el Contact Center, puntos de venta o agencias de viajes.
La aerolínea también pidió a los usuarios estar atentos a las comunicaciones enviadas al correo registrado en la reserva y verificar el estado de sus vuelos en los canales oficiales. Además, recomendó evitar desplazarse a los aeropuertos si el viaje aún no aparece confirmado.
Ventas cerradas hasta el 8 de diciembre
Como parte de las medidas para mitigar el impacto, Avianca decidió cerrar temporalmente las ventas de tiquetes para viajes hasta el 8 de diciembre. Esto, explicó la compañía, permitirá priorizar la reacomodación de quienes ya tenían vuelos programados.
Mientras tanto, los equipos técnicos se encuentran trabajando de manera continua para completar las modificaciones exigidas por Airbus. La instrucción del fabricante obliga a mantener en tierra los aviones seleccionados tan pronto llegan a sus bases de mantenimiento, hasta que finalice la actualización del software.