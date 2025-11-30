¿Cómo avanza el monitoreo del volcán Puracé?

El municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, se encuentra en fase de preparación luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunciara el cambio de alerta del volcán Puracé, que pasó de amarilla a naranja. La decisión, comunicada en las últimas horas, llevó a la activación de una serie de protocolos orientados a anticipar posibles escenarios de emergencia, aunque no implica que una erupción sea inminente.

En entrevista con La FM, el alcalde de Puracé, Humberto Molano, explicó que el nuevo nivel de alerta obliga al territorio a revisar sus planes de evacuación y a fortalecer la coordinación institucional. Tras la declaratoria, el Comité Nacional de Gestión del Riesgo entregó las primeras orientaciones, y ahora se espera la instalación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, que será el encargado de definir las acciones inmediatas.

Molano confirmó que el municipio ya evalúa diferentes escenarios, incluida una eventual evacuación preventiva:

“Estamos evaluando esa probable evacuación a nivel del municipio”, indicó, aclarando que las decisiones dependerán del comportamiento interno del volcán y de la información técnica suministrada por el SGC. Sobre la probabilidad de erupción, fue enfático en que aún no existe certeza: “Puede haber una probabilidad. Es similar a los sismos. No se puede prever una situación de esa magnitud, pero hay que estar alerta”.

El alcalde también precisó qué población sería priorizada en caso de que aumente el riesgo. Según explicó, las primeras personas en ser evacuadas serían las familias que viven más cerca del cráter, una zona caracterizada por su dispersión rural. “Hay población dispersa con proximidad al cráter que sería la primera población que tendríamos que evacuar”, afirmó.

Por ahora, no se ha ordenado ninguna evacuación ni reubicación. Las autoridades mantienen comunicación constante con el SGC y los organismos de gestión del riesgo para monitorear la sismicidad, la energía de los movimientos internos y otros indicadores que permitan definir los siguientes pasos.

Molano insistió en que la comunidad debe informarse únicamente por canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades. Cualquier decisión sobre evacuaciones, subrayó, será comunicada oportunamente y estará basada en criterios técnicos.