La ciudad encendió oficialmente sus Alumbrados 2025, un montaje que este año reúne ocho millones de bombillas LED, más de 25.000 figuras y 600 kilómetros de manguera luminosa distribuidos en 61 puntos entre parques, avenidas y espacios emblemáticos. Los detalles fueron confirmados en el boletín oficial.

La edición número 58 de los alumbrados lleva por nombre “En Navidad, Medellín te quiere” y rinde homenaje a los 350 años de la ciudad y a sus tradiciones decembrinas. Entre las figuras instaladas se destacan piezas tejidas a mano por artesanas de la región, combinadas con experiencias inmersivas y tecnología audiovisual.

Encendido en Parques del Río

El acto de encendido se realizó en Parques del Río, donde también está ubicado el nodo central de la decoración. Allí se activó el sistema de iluminación que permanecerá encendido hasta el 12 de enero de 2026, entre las 6:00 p.m. y las 12:00 de la noche, con horarios especiales los días 24 y 31 de diciembre.

La jornada incluyó un espectáculo artístico y el recorrido inaugural de 1,5 kilómetros, que conecta el puente de Guayaquil con Parques del Río.

Atracciones destacadas

El recorrido cuenta con varias experiencias temáticas, visibles según lo descrito en el boletín:

Árbol de Navidad de 25 metros , decorado con orquídeas y luces en su interior.

Carriel paisa de 11 metros, con efectos especiales y ambientación interactiva.

Castillo Escudo de Medellín , estructura de 11,45 metros con contenido audiovisual histórico.

Jardín colgante con más de 9.000 flores hechas a mano sobre el río Medellín.

Domo de Navidad, una instalación 360° con experiencia inmersiva y multimedia.

También se ofrecen espectáculos de luces, agua y música en los espejos de agua del edificio contiguo.

La ruta del centro

La tradicional ruta del centro vuelve a ser protagonista:

Parque de Bolívar , con iluminación alusiva a la Noche de las Velitas.

Una figura monumental de 24 metros en la avenida Oriental con La Playa.

Decoración completa en la avenida La Playa, entre el teatro Pablo Tobón Uribe y Junín, con nueve pasacalles y una cortina de flores que cubre todo el tramo.

Alumbrados en comunas y corregimientos

Los alumbrados también se extendieron a los parques principales de las 16 comunas de Medellín, y a espacios de alta afluencia como:

Parque San Antonio

Parque del Ajedrez

Parque Lleras

Primer Parque de Laureles, Parque Aranjuez, Villa Hermosa, entre otros

En total, 43 parques cuentan con decoración temática. Los cinco corregimientos —Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena— también hacen parte del recorrido.

Un atractivo turístico y económico para la ciudad

Los alumbrados se han convertido en un punto de encuentro ciudadano, un dinamizador del turismo y un impulso para la economía local durante la temporada decembrina, al atraer visitantes nacionales y extranjeros.