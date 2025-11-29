Momentos de pánico se vivieron este sábado en el Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, cuando un intento de robo a una joyería terminó en un tiroteo que dejó como única víctima fatal al intendente Fredy Leal, miembro de la Sijín y jefe de crimen organizado en la ciudad.

Según las autoridades, un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento para cometer el hurto, lo que desencadenó un intercambio de disparos con los uniformados que intentaban evitar el robo. En medio de la confrontación, el intendente Leal resultó gravemente herido.

El uniformado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde un equipo médico lo atendió y realizó maniobras de reanimación durante 48 minutos. A pesar de los esfuerzos, el intendente falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades destacaron su labor y valentía, resaltando su trayectoria al frente de investigaciones contra el crimen organizado.

La Policía Metropolitana informó que, tras la balacera, cinco delincuentes fueron capturados, se incautaron tres armas de fuego y se recuperó el botín que los asaltantes intentaban llevarse de la joyería. El centro comercial fue evacuado mientras avanzaban las labores judiciales.

La Alcaldía y la Policía anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a otros posibles miembros de la estructura criminal responsable del ataque. Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones operativas para desarticular por completo a esta banda que intentó alterar el orden público dentro del centro comercial.