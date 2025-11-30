Domingo empieza sin vuelos cancelados en El Dorado

Después de un sábado marcado por múltiples cancelaciones en el aeropuerto El Dorado debido a la actualización de software exigida por Airbus para los A320, este domingo 30 de noviembre el panorama luce más favorable. Hasta la mañana, no se registraban nuevas suspensiones de vuelos y varios viajeros consultados reportaron que sus itinerarios seguían en curso sin modificaciones.

Avianca, una de las aerolíneas más afectadas por el proceso, informó avances significativos en la adecuación tecnológica de su flota. Según la compañía, el 51% de los A320 ya cuenta con la actualización completada, un trabajo que su equipo técnico ha realizado de manera continua con el fin de recuperar la operación lo antes posible.

La aerolínea reiteró que su prioridad sigue siendo atender a los pasajeros afectados por la contingencia. Para ello, mantiene activas varias alternativas de apoyo:

Reprogramación sin penalidad ni diferencia tarifaria, según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha original.

Reembolso de los trayectos no utilizados, gestionado a través de su página web cuando la compra fue directa, o mediante la agencia de viajes en caso contrario.

Avianca también recordó a los usuarios la importancia de revisar el correo asociado a la reserva y consultar en su sitio web el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. La compañía pidió evitar desplazamientos innecesarios si el vuelo no aparece confirmado.

En medio de la contingencia, la aerolínea decidió mantener cerradas las ventas de tiquetes para viajar hasta el 8 de diciembre, una medida que busca evitar mayores afectaciones y dar prioridad a quienes ya cuentan con reservas pendientes de reacomodación. La empresa señaló que su equipo continúa trabajando para restablecer la plena normalidad de la operación en los próximos días.

El Gobierno nacional, por su parte, instaló un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear el avance del proceso exigido por Airbus. La sesión fue liderada por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, y contó con la participación de la Aerocivil, Avianca, Latam y Jetsmart. El objetivo es coordinar esfuerzos y reducir al mínimo los impactos operativos que la actualización ha generado en varias aerolíneas del país.