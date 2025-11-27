La polémica entre Bogotá y Cundinamarca volvió a escalar luego de que el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel cuestionara con firmeza la propuesta del alcalde Carlos Fernando Galán de aplicar pico y placa dos sábados al mes a todos los vehículos no matriculados en la capital. Según el mandatario departamental, la medida resulta “discriminatoria”, desconoce la dinámica regional y parte de un análisis “superficial y poco riguroso” del comportamiento del parque automotor.

Críticas al fundamento técnico y la falta de coordinación

Rey Ángel aseguró que la iniciativa no fue socializada con el departamento ni con los municipios, lo que —según dijo— afecta la confianza entre las dos administraciones. El gobernador cuestionó que Bogotá atribuya su caída en recaudo vehicular a las matrículas hechas en Cundinamarca, pese a que los datos muestran un escenario distinto.

Entre enero y octubre de 2025, Bogotá pasó de 31.945 a 42.895 matrículas, un incremento del 34 % frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, en ese mismo lapso el recaudo por impuesto vehicular cayó de $1,2 billones a $1,1 billones.

“Bogotá crece 34 % en matrículas, pero recauda menos. Eso demuestra que el problema está en Bogotá, no en Cundinamarca”, afirmó el gobernador.

Recaudo en Cundinamarca y el impacto de las motocicletas

Mientras tanto, Cundinamarca aumentó su recaudo de $369.000 millones a $406.000 millones, cifra que incluye $46.000 millones recuperados por cartera. Este resultado, explicó Rey Ángel, responde a procesos más ágiles, cobro efectivo y facilidades de pago.

Del total de 40.886 vehículos nuevos matriculados en el departamento, 26.990 pertenecen a categorías que sí pagan impuesto. El mandatario insistió en que la estructura tributaria se ve distorsionada por el peso de las motocicletas: a octubre de 2025, el departamento sumaba 207.866 vehículos matriculados, de los cuales 167.000 eran motos (el 80,3 %).