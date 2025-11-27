Inicio
Colombia

Sicarios asesinan a coronel del Ejército en Popayán

Jue, 27/11/2025 - 14:47
El oficial, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico, permanece hospitalizado mientras avanza la investigación para identificar a los responsables.
Coronel Rafael Granados
Créditos:
Ejército - Redes sociales

La violencia en el departamento del Cauca no da tregua. Hacia el mediodía de este jueves, sicarios atentaron contra el teniente coronel Rafael Granados, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, en Popayán. El ataque ocurrió cuando el oficial se dirigía a la casa fiscal en la capital del departamento.

“El teniente coronel se dirigía desde las instalaciones del cantón militar hacia la casa fiscal, donde es abordado por dos bandidos en moto, quienes realizan el ataque sicarial”, explicó el brigadier general Javier Africano, comandante de la Tercera División del Ejército.

Pese a que fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario San José de la capital del departamento, falleció como consecuencia de las graves heridas que le produjo el ataque.

Ejército confirmó el deceso

La institución condenó el crimen que "constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos".

Asimismo, informó que ya se están adelantando las acciones "en coordinación con autoridades departamentales y locales", para reforzar "el dispositivo operacional para dar con el paradero de los responsables de este vil hecho".

Colombia
Cauca
Ejército Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
¿Está en riesgo la propiedad intelectual de La Fina?
Mantequilla
La disputa entre La Fina y Pollo Colombiano reabre el debate sobre la gestión estratégica de la Propiedad Intelectual y los riesgos que enfrentan las marcas en un mercado cada vez más competitivo.
Colombia
Gobierno anuncia proyecto de ley para frenar fabricación de fentanilo
el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y el ministro del Interior, Armando Benedetti
El Gobierno anunció más controles a seis precursores del fentanilo y una ley para penalizar su fabricación y porte, en clave preventiva frente a esta droga.
Kién es Kién
Juan Guillermo Zuluaga: el niño que vendía empanadas, que logró ser alcalde, y ahora quiere ser presidente
Juan Guillermo Zuluaga en entrevista con Adriana Bernal
Su vida empezó en movimiento: mudanzas, oficios de calle y una madre que decidió cambiar el destino. Aquí recuerda su historia antes de la política.
Colombia
“Esperamos seguir siendo aliados del desarrollo”: Presidente del FGA Fondo de Garantías
David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
La calificadora resaltó la implementación de soluciones de inteligencia artificial que mejoraron la eficiencia dentro del modelo de negocio, siendo pieza clave en un contexto económico marcado por la reactivación del crédito.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 27/11/2025 - 11:57
Batería al 100%
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 27/11/2025 - 11:24
¿Infiltración guerrillera o toma definitiva del poder?
Mario Huertas
David Bocanument
Jue, 27/11/2025 - 08:59
Antes de comprar, respire: cómo cerrar el año sin ahogarse en deudas
David Bocanument
Federico Arellano Mendoza
Jue, 27/11/2025 - 08:41
36 años de impunidad y contando...
Federico Arellano Mendoza