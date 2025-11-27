La violencia en el departamento del Cauca no da tregua. Hacia el mediodía de este jueves, sicarios atentaron contra el teniente coronel Rafael Granados, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, en Popayán. El ataque ocurrió cuando el oficial se dirigía a la casa fiscal en la capital del departamento.

“El teniente coronel se dirigía desde las instalaciones del cantón militar hacia la casa fiscal, donde es abordado por dos bandidos en moto, quienes realizan el ataque sicarial”, explicó el brigadier general Javier Africano, comandante de la Tercera División del Ejército.

Pese a que fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario San José de la capital del departamento, falleció como consecuencia de las graves heridas que le produjo el ataque.