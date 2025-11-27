La isla de Sumatra, en Indonesia, continúa en emergencia tras las inundaciones y deslizamientos de tierra que desde el martes han provocado una tragedia creciente. Las autoridades confirmaron más de 40 muertos, mientras que al menos 88 personas siguen desaparecidas, un número que podría aumentar debido a que varias zonas permanecen incomunicadas.

Zonas aisladas y miles de damnificados

Las regencias de Tapanuli Sur, Tapanuli Central y la ciudad de Sibolga llevan cerca de tres días sin conexión al exterior, según información difundida por la cadena Kompas. El portavoz de la Policía de Sumatra Norte, Ferry Walintukan, detalló que doce distritos se han visto afectados por derrumbes, inundaciones repentinas y daños en infraestructura.

A la tragedia se suman más de 1.150 desplazados en múltiples áreas, mientras equipos de rescate intentan acceder a las zonas más dañadas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) informó inicialmente de ocho muertos, más de 50 heridos y 2.851 evacuados en Tapanuli Selatan, donde maquinaria pesada trabaja para despejar carreteras bloqueadas.