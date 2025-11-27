Inicio
Mundo

Inundaciones en Indonesia dejan más de 40 muertos y desaparecidos

Jue, 27/11/2025 - 15:16
Sumatra enfrenta una emergencia por inundaciones y deslizamientos que mantienen zonas aisladas y miles de personas en albergues temporales.
Las fuertes lluvias en Indonesia provocan inundaciones y derrumbes
Créditos:
EFE

La isla de Sumatra, en Indonesia, continúa en emergencia tras las inundaciones y deslizamientos de tierra que desde el martes han provocado una tragedia creciente. Las autoridades confirmaron más de 40 muertos, mientras que al menos 88 personas siguen desaparecidas, un número que podría aumentar debido a que varias zonas permanecen incomunicadas.

Zonas aisladas y miles de damnificados

Las regencias de Tapanuli Sur, Tapanuli Central y la ciudad de Sibolga llevan cerca de tres días sin conexión al exterior, según información difundida por la cadena Kompas. El portavoz de la Policía de Sumatra Norte, Ferry Walintukan, detalló que doce distritos se han visto afectados por derrumbes, inundaciones repentinas y daños en infraestructura.

Le puede interesar: Sicarios atentaron contra coronel del Ejército en Popayán

A la tragedia se suman más de 1.150 desplazados en múltiples áreas, mientras equipos de rescate intentan acceder a las zonas más dañadas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) informó inicialmente de ocho muertos, más de 50 heridos y 2.851 evacuados en Tapanuli Selatan, donde maquinaria pesada trabaja para despejar carreteras bloqueadas.

 

Un temporal extremo alimentado por el monzón

La BNPB atribuyó la emergencia a fuertes ondas tropicales, sistemas atmosféricos que pueden evolucionar a ciclones. A esto se suma la llegada del monzón anual, que entre junio y septiembre suele provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y enfermedades transmitidas por el agua.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica advirtió que el cambio climático está intensificando las tormentas y prolongando los episodios de lluvias extremas.

Este mes, en la vecina isla de Java Central, 38 personas murieron por aludes y 13 siguen desaparecidas, lo que evidencia una temporada especialmente severa para el país.

Crecen las cifras de muertos y desaparecidos

Los reportes más recientes elevan el saldo en Sumatra a 49 muertos y 67 desaparecidos. Solo en Tapanuli Sur y Sibolga, se han recuperado 25 cuerpos, según Walintukan. Las autoridades buscan a cinco personas más en Humbang Hasundutan, otro punto devastado por deslizamientos que dejaron dos aldeanos sin vida.

En Tapanuli Central, un corrimiento de tierra arrasó viviendas y causó la muerte de una familia completa de cuatro miembros, mientras que las inundaciones sumergieron casi 2.000 casas y edificios.

 

Refugios saturados y pronóstico aún más crítico

El jefe de la Policía de Sibolga, Eddy Inganta, informó que aproximadamente 5.000 personas ya están en refugios de emergencia. Las lluvias han destruido aldeas enteras en laderas de montaña y complican cada operación de búsqueda.

Las autoridades pidieron evacuar de inmediato las zonas de alto riesgo, advirtiendo que las precipitaciones continuarán hasta la próxima semana. El gobierno incluso evalúa tecnología de siembra de nubes para desviar la lluvia y facilitar el acceso de los rescatistas.

También le puede interesar: El incendio de Hong Kong, entre los peores del siglo

Creado Por
Kienyke.com
Coyuntura internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
¿Está en riesgo la propiedad intelectual de La Fina?
Mantequilla
La disputa entre La Fina y Pollo Colombiano reabre el debate sobre la gestión estratégica de la Propiedad Intelectual y los riesgos que enfrentan las marcas en un mercado cada vez más competitivo.
Colombia
Gobierno anuncia proyecto de ley para frenar fabricación de fentanilo
el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y el ministro del Interior, Armando Benedetti
El Gobierno anunció más controles a seis precursores del fentanilo y una ley para penalizar su fabricación y porte, en clave preventiva frente a esta droga.
Kién es Kién
Juan Guillermo Zuluaga: el niño que vendía empanadas, que logró ser alcalde, y ahora quiere ser presidente
Juan Guillermo Zuluaga en entrevista con Adriana Bernal
Su vida empezó en movimiento: mudanzas, oficios de calle y una madre que decidió cambiar el destino. Aquí recuerda su historia antes de la política.
Colombia
“Esperamos seguir siendo aliados del desarrollo”: Presidente del FGA Fondo de Garantías
David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
La calificadora resaltó la implementación de soluciones de inteligencia artificial que mejoraron la eficiencia dentro del modelo de negocio, siendo pieza clave en un contexto económico marcado por la reactivación del crédito.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 27/11/2025 - 11:57
Batería al 100%
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 27/11/2025 - 11:24
¿Infiltración guerrillera o toma definitiva del poder?
Mario Huertas
David Bocanument
Jue, 27/11/2025 - 08:59
Antes de comprar, respire: cómo cerrar el año sin ahogarse en deudas
David Bocanument
Federico Arellano Mendoza
Jue, 27/11/2025 - 08:41
36 años de impunidad y contando...
Federico Arellano Mendoza