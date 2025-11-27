El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 75 fallecidos, 76 heridos, entre ellos once bomberos, y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia.

El Departamento de Bomberos dio la cifra actualizada de muertos y heridos e informó de que avanzan las operaciones de rescate dentro de los edificios, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Las últimas informaciones disponibles sobre los residentes atrapados dentro de los inmuebles indicaban que había 62 personas en esta situación.

Además, los bomberos confirmaron el rescate de un nuevo superviviente, un hombre localizado en la escalera del piso 16 de uno de los edificios afectados.

El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas.

El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.